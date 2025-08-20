River Plate va por la continuidad en la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV, formaciones

River Plate recibe a Libertad de Paraguay este jueves desde las 21.30 horas, en el Estadio Más Monumental por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores

River Plate juega en casa ante Libertad de Paraguay, este jueves desde las 21.30 horas. El Millonario busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber igualado 0 a 0 en el choque de ida, la semana pasada.

El elenco de Marcelo Gallardo viene de superar a Godoy Cruz por 4-2, en un partidazo que estuvo repleto de emociones, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Los dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi le sirvieron para seguir puntero de la Zona B, por delante de Lanús y San Lorenzo.

En lo que respecta a la serie contra Libertad, en la ida River logró un valioso empate 0 a 0, en un duelo que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. Si bien el nivel distó mucho de ser el buscado por el DT, da la sensación de que en el Monumental las chances de pasar de ronda se acrecientan.

Parte de la ilusión se basa en gran dato que evidencia el crecimiento del equipo respecto a lo que mostró a principios de año. En los últimos 28 partidos, solo perdió en tiempo reglamentario contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

Libertad vs. River Plate Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores. GENTILEZA. Libertad, mientras tanto, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo, y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.