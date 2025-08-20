20 de agosto de 2025 - 20:16

River Plate va por la continuidad en la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV, formaciones

River Plate recibe a Libertad de Paraguay este jueves desde las 21.30 horas, en el Estadio Más Monumental por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores

River Plate - Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate juega en casa ante Libertad de Paraguay, este jueves desde las 21.30 horas. El Millonario busca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber igualado 0 a 0 en el choque de ida, la semana pasada.

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El elenco de Marcelo Gallardo viene de superar a Godoy Cruz por 4-2, en un partidazo que estuvo repleto de emociones, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Los dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi le sirvieron para seguir puntero de la Zona B, por delante de Lanús y San Lorenzo.

En lo que respecta a la serie contra Libertad, en la ida River logró un valioso empate 0 a 0, en un duelo que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. Si bien el nivel distó mucho de ser el buscado por el DT, da la sensación de que en el Monumental las chances de pasar de ronda se acrecientan.

Parte de la ilusión se basa en gran dato que evidencia el crecimiento del equipo respecto a lo que mostró a principios de año. En los últimos 28 partidos, solo perdió en tiempo reglamentario contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

Libertad, mientras tanto, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo, y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.

Probables formaciones de River Plate – Libertad:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Datos del partido:

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Hora: 21:30

TV: Telefe, Fox Sports y Disney +

Minuto a minuto y estadísticas:

Por Emanuel Cenci
Por Redacción Deportes
Por Redacción Policiales
Por Redacción Deportes