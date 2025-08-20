20 de agosto de 2025 - 18:43

Marcos Rojo debutó en Racing fue expulsado y celebró la clasificación en la Libertadores

El defensor jugó su primer partido como titular ante Peñarol, fue reemplazado, expulsado desde el banco y festejó el pase a cuartos en sus redes. La Academia en la próxima ronda enfrentará a Vélez.

El defensor celebró en las redes la clasificación de la Academia a la próxima ronda. 

Inmediatamente después de haber firmado en Racing tras rescindir su vínculo con Boca Juniors, Marcos Rojo sumó algunos minutos en la ida del encuentro válido por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol en Montevideo. Anoche fue protagonista como titular y, tras la clasificación de la Academia a la siguiente ronda, el defensor central que fue expulsado cuando ya estaba en el banco luego de ser reemplazado celebró el triunfo en las redes sociales.

“Qué alegría volver a jugar estos partidos. Muchas gracias Racing Club. Tremendo esfuerzo de todos”, fue el mensaje que acompañó a una foto suya en las historias de Instagram. Rojo fue sustituido al minuto 73 de partido por Nazareno Colombo, cuando el conjunto de Gustavo Costas buscaba el tanto para igualar la serie que llegaría unos minutos después por el penal convertido por Maravilla Martínez (en tiempo de descuento Franco Pardo anotó el de la clasificación). A los 87, por agresión verbal, tanto Rojo como Bruno Zuculini fueron expulsados y ahora el tribunal de la Conmebol definirá cuántas fechas les dan.

image
Marcos Rojo fue expulsado luego de ser reemplazado.

El defensor platense de 35 años, uno de los refuerzos académicos en este mercado, había adelantado a Racing cuando promediaba el primer tiempo, pero el gol fue anulado por el árbitro Wilmar Roldán. La pelota parada fue el arma principal para aprovechar una cancha afectada por las fuertes lluvias caídas a lo largo de todo el martes en Buenos Aires, y la moneda volvió a caer del lado argentino en esa materia, al menos por unos segundos. Rojo ganó de cabeza en el área ajena para vencer a Cortés, pero el gol se invalidó a instancias del VAR por un claro empujón contra un rival antes del cabezazo.

El final del partido fue vibrante y contó varias situaciones llamativas. Una de ellas se debió a la expulsión de Marcos Rojo, instantes después de haber sido reemplazado. Sobre esto, Costas describió: “Rojo estaba sentado en el banco, yo estaba a dos metros y no dijo nada. Le pusieron amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y (Wilmar Roldán) le metió la roja. Yo estaba al lado, soy sincero sino me callo la boca. No dijo nada. La verdad me sorprendió”.

Racing, que todavía aguarda por un rival en los cuartos de final de la Copa Argentina (saldrá de River o Unión de Santa Fe), también tiene que levantar en el Torneo Clausura, donde ganó un partido de cinco y figura fuera de la zona de ingreso a octavos de final. Marcos Rojo solo podrá ser tenido en cuenta por Gustavo Costas en Copa Argentina, ya que la entidad de Avellaneda lo contrató como futbolista libre cuando el mercado de pases ya estaba cerrado para el campeonato.

Racing necesitaba imponerse por al menos dos goles de diferencia para seguir en competencia, ya que la derrota en el estadio Campeón del Siglo lo obligaba a revertir el resultado global. Consiguió su objetivo y se metió entre los ocho mejores del principal certamen internacional de clubes del continente. En la próxima instancia se medirá contra Vélez en un cruce de argentinos. Los partidos serán del 16 al 25 de septiembre. La ida será en Liniers y la vuelta en Avellaneda.

