Deportivo Maipú se pone al día con San Martín de Tucumán: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán completan el pendiente de la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional. Será este miércoles a las 21.30 horas.

En el partido de ida de esta temporada ganó San Martín, por 1 a 0 ante el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú y San Martín de Tucuman se enfrentarán este miércoles, desde las 21:30, en el estadio La Ciudadela, para completar el partido correspondiente a la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Carlos Andrés Córdoba Figueroa y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports Play.

El duelo había sido postergado debido al compromiso del conjunto tucumano por los octavos de final de la Copa Argentina, donde fue eliminado tras caer 3 a 0 frente a River Plate.

Ambos equipos llegan a este encuentro en posiciones de clasificación: San Martín se ubica séptimo, mientras que Deportivo Maipú está octavo, lo que convierte al cruce en un enfrentamiento directo en la lucha por los puestos de la zona del Reducido.

Deportivo Maipú Deportivo Maipú quiere recuperar la alegría Gentileza El conjunto mendocino, dirigido por Alexis Matteo, viene de caer ante Gimnasia y Tiro de Salta, en un partido donde volvió a mostrar irregularidad en su rendimiento. Con la intención de recuperarse, el entrenador haría una sola modificación respecto al once inicial de la última fecha; Arón Agüero ingresaría en lugar de Lucas Faggioli.

Por su parte, San Martín de Tucumán, bajo la conducción de Mariano Campodónico, no gana desde hace cinco fechas y necesita con urgencia una victoria ante su gente. En su último compromiso empató 0 a 0 frente a Alvarado, y todo indica que el técnico repetiría la misma formación para enfrentar al Cruzado.