19 de agosto de 2025 - 18:45

Deportivo Maipú se pone al día con San Martín de Tucumán: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán completan el pendiente de la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional. Será este miércoles a las 21.30 horas.

En el partido de ida de esta temporada ganó San Martín, por 1 a 0 ante el Deportivo Maipú

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú y San Martín de Tucuman se enfrentarán este miércoles, desde las 21:30, en el estadio La Ciudadela, para completar el partido correspondiente a la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Carlos Andrés Córdoba Figueroa y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports Play.

El arquero mendocino, Juan Pablo Cozzani continuará su carrera en el fútbol de Arabia. 

Sorpresa en Platense: Juan Pablo Cozzani se va al fútbol de Arabia Saudita

Por Sergio Faria
Bonacci tuvo una de las chances más claras del primer tiempo, pero el arquero Abadía le ganó el mano a mano y contuvo su remate.

Primera Nacional: Deportivo Maipú perdió frente a Gimnasia y Tiro de Salta

Por Redacción Deportes

Ambos equipos llegan a este encuentro en posiciones de clasificación: San Martín se ubica séptimo, mientras que Deportivo Maipú está octavo, lo que convierte al cruce en un enfrentamiento directo en la lucha por los puestos de la zona del Reducido.

Deportivo Maipú
Deportivo Maipú quiere recuperar la alegría

El conjunto mendocino, dirigido por Alexis Matteo, viene de caer ante Gimnasia y Tiro de Salta, en un partido donde volvió a mostrar irregularidad en su rendimiento. Con la intención de recuperarse, el entrenador haría una sola modificación respecto al once inicial de la última fecha; Arón Agüero ingresaría en lugar de Lucas Faggioli.

Por su parte, San Martín de Tucumán, bajo la conducción de Mariano Campodónico, no gana desde hace cinco fechas y necesita con urgencia una victoria ante su gente. En su último compromiso empató 0 a 0 frente a Alvarado, y todo indica que el técnico repetiría la misma formación para enfrentar al Cruzado.

River vs San Martín de Tucumán
El Santo tucumano cayó ante River Plate por la Copa Argentina

Probables formaciones de San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú:

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana, Franco Quiroz; Juan Cuevas, Matías García, Nicolás Castro, Franco García; Martín Pino y Juan Cruz Esquivel. DT: Mariano Campodónico.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Agüero/Faggioli, Luciano Arnijas, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Emiliano Ozuna; Franco Saccone, Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo

Datos del partido:

Estadio: La Ciudadela

Árbitro: Carlos Andrés Córdoba Figueroa

Hora: 21.30

TV: TyC Sports Play

Minuto a minuto y estadísticas:

