Sebastián Battaglia develó que podría ir contra Juan Román Riquelme: "Por el bien de la institución"

El exentrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, aseguró que no descarta presentarse en las próximas elecciones enfrentado con Juan Román Riquelme.

Sebastián Battaglia rompió el silencio y se refirió a sus deseos de retornar a Boca Juniors pero en otra función. Después de ser jugador, y director técnico, el exvolante se anima a soñar con su faceta de dirigente a partir de 2027. Eso sí, lo haría en una lista opositora a Juan Román Riquelme.

El hombre más ganador con la camiseta del conjunto Xeneize a lo largo de la historia dialogó con el ciclo Boca de Selección, donde no descartó la idea de integrar una lista junto a Jorge Reale, que estuvo a punto de presentarse en las elecciones de 2023, y que diagrama su propuesta de campaña para 2027. "Lo conozco hace 20 años", aseguró Battaglia, que luego amplió: "es muy fanático de Boca, apasionado. Viene trabajando desde hace un tiempo. Charlamos mucho de fútbol, del futuro, de los proyectos”.

En ese aspecto, confesó estar con ganas, y que es parte del armado de un proyecto a futuro: “A uno lo entusiasman siempre cosas nuevas. A Jorge (Reale) lo conozco y se la clase de persona que es, por eso venimos charlando y proyectando cosas para adelante. Siempre me motivan esas cosas y más en Boca, que es mi casa. Siempre por el bien de la institución, conociendo bien los proyectos. Siempre hablamos de Boca, de lo que sucede y de lo que se podría llegar a hacer”, lanzó.

Por otro lado, el DT salió a contestarle a Raúl Cascini, que lo fustigó públicamente al asegurar que "A Sebastián Battaglia lo saludaría y le diría hola y chau. No le preguntaría ni pedirle explicaciones de nada. Cada uno es dueño de sus palabras y se maneja en la vida como quiere. Yo soy agradecido”.

Para dar su respuesta, Battaglia contó como ingresó al club en la gestión Riquelme, y detalló su periplo hasta la máxima división. “Yo entré en ese proyecto dirigiendo la Reserva, conociendo a todos los juveniles que ya estaban en el club, que esa gestión los heredó, y a partir de ahí acompañar el crecimiento de cada uno para que el día de mañana pudiera estar en Primera División”, contó.

Luego, amplió: “Obviamente sabía también que la posibilidad de dirigir Primera División iba a darse llegado el momento. Se dio cuando se fue Miguel en ese 2021. La oportunidad la tuve y soy una agradecido de esa oportunidad. Nunca fui desagradecido. Después hubo distintas cuestiones que hicieron que el pensamiento de cada uno no fuera el mismo

Finalmente, descartó estar peleado con Juan Román Riquelme, aunque no ocultó su dolor por la salida. “A la despedida de Román yo fui. Me llamó y creí que era lo correcto. Si hubiese tenido algún problema no iba. Obviamente me duele la forma en la que me fui del club, la forma en la que me sacaron. Boca para mí es todo, nací en Boca y siempre voy a querer lo mejor para el club”, tiró.

