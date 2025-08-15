15 de agosto de 2025 - 13:33

Fútbol: Raúl Cascini quiere dar vuelta la página después de su salida de Boca

El ex volante esta furioso por algunas versiones que indicarían, que estaría por iniciar acciones legales contra el club de Futbol

Fútbol. Raúl Cascini desmintió versiones en contra suya por su salida de Boca.

Fútbol. Raúl Cascini desmintió versiones en contra suya por su salida de Boca.

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Godoy Cruz tratará de revertir el sabor amargo de la derrota en Belo Horizonte y el jueves en el Feliciano gambarte jugará la vuelta en su llave de octavos ante el Atlético Mineiro

Fútbol: Octavos de final de la Copa Sudamericana: el calendario de los partidos de vuelta

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Ramón Maddoni fue un gran reclutador de talentos entre ellos destacan Riquelme, Gago y Sorín entre otras estrellas del balompié vernáculo

Fútbol: Un importante Club de la Argentina está de luto

Por Gonzalo Tapia

Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Fútbol de Boca y se mostró molesto por las versiones que indicaban que estaría por iniciar acciones legales contra el club de la Ribera. En una declaración breve pero contundente, negó esa posibilidad, reafirmó su vínculo con la institución y con Juan Román Riquelme.

El exfutbolista, y ahora exdirigente del xeneize, sin muchos rodeos ni anticipación de una noticia que ya todos sabían —“Me he ido del club”—, quiso desmentir de manera enfática los rumores sobre una supuesta demanda contra el club y cuestionó a quienes propagan esas versiones: “Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio al club”, afirmó.

El propio presidente decidió desarmarlo para dar paso a una nueva etapa, posiblemente con un mánager designado.

Cascini fue uno de los hombres de mayor confianza del ex número 10 en ese equipo de trabajo, junto con Marcelo Delgado, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez, en sus inicios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Erik Lamela rescindió su contrato en AEK, decidió retirarse el fútbol y continuaría su carrera como ayudante de campo de Matías Almeyda en Sevilla. 

Increíble: Erik Lamela se retiró del fútbol y será parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla

Por Redacción Deportes
San Lorenzo habló del video viral 

Se conoció el descargo de San Lorenzo tras las repercusión del video de TikTok de un juvenil

Por Redacción Deportes
Alejandro Donatti y los motivos de su salida del fútbol

Jugó en Racing, San Lorenzo y el exterior, y reconoció tener depresión: "Veo fútbol y me hace mal"

Por Redacción Deportes
Defensores de Belgrano le rescindió el contrato a Facundo Pons por expulsiones en la Primera Nacional

Tensión en la Primera Nacional: le rescindieron el contrato a un jugador por reiteradas indisciplinas

Por Redacción Deportes