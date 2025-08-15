15 de agosto de 2025 - 12:13

Fútbol: Octavos de final de la Copa Sudamericana: el calendario de los partidos de vuelta

Godoy Cruz recibirá al Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte será el primer juego internacional de futbol que se dispute en la casa del Tomba.

Fútbol. Godoy Cruz tratará de revertir el sabor amargo de la derrota en Belo Horizonte y el jueves en el Feliciano gambarte jugará la vuelta en su llave de octavos ante el Atlético Mineiro

Los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana de Fútbol se llevarán a cabo la semana que viene, con Independiente, Huracán, Lanús, Central Córdoba y Godoy Cruz buscando la clasificación a la siguiente instancia.

El único equipo argentino que jugará el martes 19 será Huracán, que en Parque Patricios y ante su gente buscará revertir el 1-0 que sufrió frente a Once Caldas de Colombia en un encuentro que comenzará a las 19.

Ese mismo día, pero a las 21:30, habrá choque de ecuatorianos, ya que Mushuc Runa recibirá a Independiente del Valle, equipo que le ganó en la ida por 1-0.

A la misma hora, Fluminense de Brasil intentará hacer valer el 2-1 conseguido en Colombia cuando juegue como local ante América de Cali.

El miércoles será el turno de Independiente, que a las 21:30 recibirá a Universidad de Chile, luego de caer 1-0 en la ida. El “Rojo” ya no tiene margen de error, luego del flojo arranque en el Torneo Clausura y la eliminación en la Copa Argentina.

También a las 21:30, Universidad Católica de Ecuador se enfrentará con Alianza Lima de Perú, que viene de imponerse 2-0 en la ida, mientras que a las 19 Cienciano intentará dar vuelta el 2-0 que sufrió ante Bolívar de Bolivia.

Finalmente, el jueves estará cargado de acción para los equipos argentinos. A las 19, Godoy Cruz recibirá a Atlético Mineiro, equipo que le dio vuelta el partido en la ida, para imponerse por 2-1.

Solo unas horas después, a las 21:30, en la pulseada entre equipos argentinos, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió una ventaja de 1-0 luego de los primeros 90 minutos de la serie.

Partidos de vuelta de los octavos de La Copa Sudamericana

Martes 19 de agosto:

  • Huracán (0) – (1) Once Caldas a las 19
  • Mushuc Runa (0) – (1) Independiente del Valle a las 21:30
  • Fluminense (2) – (1) América de Cali a las 21:30

Miércoles 20 de agosto:

  • Cienciano (0) – (2) Bolívar a las 19
  • Universidad Católica (0) – (2) Alianza Lima a las 21:30
  • Independiente (0) – (1) Universidad de Chile a las 21:30

Jueves 21 de agosto:

  • Godoy Cruz (1) – (2) Atlético Mineiro a las 19.00 en el Feliciano Gambarte
  • Lanús (0) – (1) Central Córdoba de Santiago del Estero las 21. 30

