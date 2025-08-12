Si alguna vez un grupo de amigos intentó armar un partido de fútbol -ya sea de 5 o de 7 - y el partido no se cayó un par de horas porque algún jugador (o algunos jugadores) se bajaron a último momento ; ¿realmente ese grupo de amigos intentó armar el partido?

Dos amigos mendocinos y compañeros de colegio desarrollaron un sitio (la idea es luego convertirlo en app ) para que estas indeseables situaciones entre habitués del "fulbito" amateur dejen de ser una constante. Y, a través de esta plataforma, conectar a jugadores o equipos completos con otros pares.

Se trata de "Mi Potrero" , un proyecto tecnológico que ya está entre los más destacados a nivel nacional y entre estudiantes de secundario. Además de vincular a equipos o jugadores con otros que vivan en la misma zona -el sitio cuenta con georreferenciación -, esta plataforma permite conectar a los jugadores con canchas para pedir turno y hasta con árbitros o fotógrafos que se encuentren a disposición, y en caso de que los jugadores los precisen.

"Mi Potrero", el proyecto de 2 estudiantes para organizar partidos de fútbol y que da que hablar en Argentina. Foto: Archivo Los Andes

"La idea es agregarle un poco de profesionalismo al partido de fútbol entre amigos . Por eso la posibilidad de sumarle árbitro, fotógrafo , y hasta tercer tiempo ", cuentan Matías Castroviejo y Joaquín Cappa , ambos de 17 años , amigos y compañeros de quinto año del Colegio Tomás Alva Edison .

El registro y uso de la plataforma es gratuito , aunque -como en todos lados- el uso de la cancha reservada y si se decide contratar a un árbitro o fotógrafo tiene un costo (para quienes ofrecen sus servicios, no para los creadores y desarrolladores de "Mi Potrero" ).

"Mi Potrero", la página que surgió entre mate y mate

Matías y Joaquín son futboleros y disfrutan de juntarse a patear la pelota con sus amigos. Conocen, en primera persona, lo que implica suspender un partido a último momento ante una baja inesperada, o contar con un equipo, pero no encontrar quórum para completar el partido. Impulsados por esto mismo cranearon la idea que dio vida a "Mi Potrero".

"Estábamos una tarde tomando mate y hablando de cualquier cosa. Y nos dimos cuenta de que teníamos una problemática en común y que tenía que ver con falta de organización en partidos amateurs. Entonces empezamos a mirarlo desde una mirada integral y quisimos buscar la forma de resolver justamente esa dificultad de organizar partidos. Pero no quisimos que quede ahí nomás", cuentan los amigos a Los Andes.

Así fue como, en esa misma charla -mate va, mate viene-, los amigos se pusieron de acuerdo. Y fueron más allá, buscando aportar un perfil más profesional al "fulbito", por lo que sumaron la opción de contratar fotógrafo y árbitros.

Cómo funciona "Mi Potrero", la página mendocina para organizar partidos de fútbol

"La idea es tener la posibilidad de buscar equipos, jugadores o, incluso, torneos para jugar por zonas", describen los amigos.

"Mi Potrero" está en plena fase de validación, por lo que los adolescentes están desarrollando su MVP (Producto Mínimo Viable). Pero ya tienen bien definido cómo va a funcionar.

"Primero va a haber que registrarse en la página web (la idea es que después sea una app), y no va a tener ningún costo. Una vez que la persona se registra, puede crear su equipo e invitar a sus amigos y al resto del equipo para que se registren. Cada grupo de amigos arma su equipo e, incluso, una persona puede estar en varios equipos", describen los mendocinos.

Ya con el equipo registrado y dado de alta en "Mi Potrero", los jugadores tendrán la opción de lanzar una convocatoria virtual, ya sea para buscar otro equipo, jugadores que les falten, canchas en la zona y -de precisarlo- árbitro o fotógrafo.

"La página está en pleno desarrollo nuestro y con las capacidades que tenemos", describen Matías y Joaquín.

Entre los mejores proyectos de Argentina

"Mi Potrero" es una de las 50 propuestas nacionales que han sido elegidas para la etapa final del concurso Emprende U. Se trata de un certamen nacional, con propuestas de emprendedurismo tecnológico presentadas por estudiantes de toda Argentina.

Con el impulso de su profesor en la Tomás Alva Edison, Martín Pérez Millán, los dos amigos postularon su trabajo entre más de 400 y pasaron a la instancia de la semifinal nacional. Para ello, Matías y Joaquín viajarán a la Ciudad de Córdoba el 4 y 5 de septiembre.

“Queremos que el potrero siga siendo un lugar de encuentro, de juego, pero también de cuidado. Donde lo que se organiza no es solo un partido, sino una experiencia compartida con otros”, explican sus creadores.