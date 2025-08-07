Voces de la Memoria: San Carlos graba su historia viva en la voz de los mayores

Un proyecto que cruza el relato vivido con la tecnología busca romper la barrera del tiempo y preservar la memoria oral del pueblo. “Voces de la Memoria” , impulsado por el municipio de San Carlos, registra los testimonios de adultos mayores en formato podcast para reconstruir, desde la experiencia cotidiana, la historia del siglo pasado en el departamento más antiguo de Mendoza.

Desde la infancia en caseríos sin agua potable hasta el nacimiento de los pueblos y sus instituciones. Los ‘cazadores de historias’ han dado con relatos que recuperan costumbres, personajes, recetas y anécdotas que no figuran en ningún libro, pero que moldearon la identidad de cada ‘pariente’ .

La iniciativa forma parte del programa “San Carlos, Pueblo de la Historia”. Éste reúne doce proyectos orientados a rescatar el patrimonio tangible e intangible del departamento. “Voces de la Memoria” fue pensado como un archivo audiovisual y documental que pueda ser conservado en el museo y puesto a disposición de escuelas, investigadores e instituciones.

La metodología: las entrevistas se realizan en dos encuentros. El primero es una visita sin cámaras, donde se explica la propuesta y se acuerdan los temas que el vecino o vecina desea abordar. En el segundo, se graba el testimonio en formato audiovisual con un equipo reducido de tres personas. “Siempre priorizamos la comodidad y la voluntad de quienes participan”, explicó Viviana Estrada, subdirectora de Turismo y coordinadora del proyecto.

La propuesta comenzó en la Villa Cabecera y continuará por los siete distritos del departamento . Los episodios aún están en etapa de producción y edición. Se pretende contar con vario contenidos antes del lanzamiento para sostener una publicación periódica. “No queríamos subir un episodio y que después pasaran meses sin continuidad. Preferimos trabajar con tiempo, con respeto por cada historia, y lanzar los podcasts cuando tengamos una base sólida”, detalló Estrada.

El proyecto, además, fue ampliando su alcance gracias al aporte de la comunidad. Desde juntas vecinales hasta instituciones educativas, muchas personas comenzaron a contactar al área de Turismo para proponer vecinos con historias valiosas que merecen ser escuchadas.

Alerta spoiler: Relatos que no están en los libros

Hasta el momento, es amplio el abanico testimonial reunido. Por ejemplo, una vecina que acaba de cumplir 100 años compartió detalles de la vida en el casco histórico de San Carlos: los surtidores comunales tras la epidemia de cólera, la forma en que los vecinos obtenían agua potable y la arquitectura de adobe que fue demolida en nombre del progreso. “Ella recuerda dónde estaban los edificios, cómo eran, qué se hacía ahí. Su memoria es un mapa vivo”, relató Estrada.

Otros episodios narran costumbres olvidadas, como el dulce de harina, una receta popular entre las familias más humildes. Como lo fue también el café de esa época que en realidad era pan quemado con agua caliente, servido como una caricia cotidiana en tiempos de escasez extrema.

También se documentan historias de migración y resistencia. Durante a grabación, una vecina, hija de exiliados españoles, frenó su relato y pidió al equipo técnico poder entonar una canción que su madre le cantaba durante la Guerra Civil. Otra mujer, la primera farmacéutica del departamento, contó cómo debió enfrentar la negativa de su padre para poder estudiar una carrera universitaria en Mendoza.

Ante los spoilers que enuncia Estrada, deja en claro que el objetivo de este proyecto es “escuchar a quienes permanecieron, a quienes sostuvieron el pueblo con su vida cotidiana. La historia no solo se construye con fechas y próceres, también se construye con memoria”.

Los relatos recuperan nombres y hechos que conectan al presente con el origen del departamento: desde las memorias de la familia de Eugenio Bustos, fundador de la primera bodega del Valle de Uco, la Celia, y propulsor del ferrocarril, hasta los inicios de los ballets folclóricos y las fiestas populares. También aparecen detalles del día a día: cómo se cosechaba, qué se vestía, a qué jugaban los niños, cómo eran los balnearios de antaño y quién fue el primer canillita o kiosquero del pueblo.

Todavía conmovida por cada palabra que reconstruye el rompecabeza de la historia, la subdirectora Estrada concluye: “Son historias que no están en los libros, que solo pueden contarlas quienes las vivieron. Y merecen ser escuchadas. No solo para preservar el pasado, sino para que el pueblo siga teniendo voz”.