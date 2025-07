Una bodega familiar y agroecológica de San Carlos, entre las mejores experiencias turísticas del mundo

“Yo me encargo de mirar si han dejado algún comentario en TripAdvisor”, cuenta Adriana Gómez, una de las fundadoras. “El jueves me llegó un correo diciendo que habíamos sido premiados. Pensé que podía ser falso, así que lo consultamos con la gente del Emetur… Y a los días me contestaron después de que corroboraron ¡y era real! No lo podíamos creer”. La sorpresa se transformó en orgullo y alegría: el premio reconoce años de trabajo artesanal, hospitalidad y una forma de hacer vino que pone en valor lo comunitario, lo rural y lo cercano.