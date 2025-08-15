15 de agosto de 2025 - 10:59

Fútbol: Un importante Club de la Argentina está de luto

Dejó de existir Ramón Maddoni histórico reclutador de fútbol del club Social Parque que observó niños promesas, que después fueron grande jugadores.

Fútbol. Ramón Maddoni fue un gran reclutador de talentos entre ellos destacan Riquelme, Gago y Sorín entre otras estrellas del balompié vernáculo

Fútbol. Ramón Maddoni fue un gran reclutador de talentos entre ellos destacan Riquelme, Gago y Sorín entre otras estrellas del balompié vernáculo

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Erik Lamela rescindió su contrato en AEK, decidió retirarse el fútbol y continuaría su carrera como ayudante de campo de Matías Almeyda en Sevilla. 

Increíble: Erik Lamela se retiró del fútbol y será parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla

Por Redacción Deportes
San Lorenzo habló del video viral 

Se conoció el descargo de San Lorenzo tras las repercusión del video de TikTok de un juvenil

Por Redacción Deportes

El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni dejó de existir este viernes a los 83 años.

Ligado a Bocay también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descansesconcluyó el club porteño.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alejandro Donatti y los motivos de su salida del fútbol

Jugó en Racing, San Lorenzo y el exterior, y reconoció tener depresión: "Veo fútbol y me hace mal"

Por Redacción Deportes
Defensores de Belgrano le rescindió el contrato a Facundo Pons por expulsiones en la Primera Nacional

Tensión en la Primera Nacional: le rescindieron el contrato a un jugador por reiteradas indisciplinas

Por Redacción Deportes
Mi Potrero, el proyecto de 2 estudiantes para organizar partidos de fútbol y que da que hablar en Argentina. Foto: Archivo Los Andes

"Mi Potrero", el proyecto de 2 estudiantes para organizar partidos de fútbol y que da que hablar en Argentina

Por Ignacio de la Rosa
Fútbol. Walter Ribonetto retorna a la Bodega, pero esta vez como DT titular.

Fútbol: Godoy Cruz presentó a la prensa en forma formal a su nuevo técnico

Por Gonzalo Tapia