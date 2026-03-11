11 de marzo de 2026 - 13:35

Falleció Payo, ídolo del fútbol cordobés y padre de Pablo Aimar

El payasito, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, sufrió la perdida de su padre en las últimas horas.

Este martes falleció Ricardo Aimar a los 77 años de edad, emblema del fútbol cordobés y padre de Pablo y Andrés. Mary Giordano, la mamá del ex Valencia, había muerto en 2022, un par de meses antes del Mundial en el que su hijo fue parte del cuerpo técnico que ganó el torneo.

Payo, como se lo conoció al padre del exfutbolista (de quién sale el apodo de payasito, que comenzó siendo payito), estuvo muy identificado con Estudiantes de Río Cuarto, por lo que seguramente habrá este jueves una mención especial para él antes del duelo ante Belgrano.

La AFA le dedicó unas sentidas palabras al ayudante de Lionel Scaloni, acompañando su dolor con respeto. "La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", detalló la cuenta de la casa madre del fútbol argentino.

Luto en el fútbol riocuartense

Ricardo Aimar desarrolló una extensa trayectoria como futbolista en clubes de Río Cuarto. Entre otras instituciones, vistió las camisetas de Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y especialmente del Club Atlético Banda Norte, donde se convirtió en uno de los jugadores más recordados por los hinchas.

Precisamente Banda Norte, club del barrio Parque Sarmiento, fue la institución con la que quedó más identificado a lo largo de su carrera y donde forjó gran parte de su reconocimiento dentro del fútbol local.

Tras su etapa como jugador también se desempeñó como entrenador y formador de jóvenes futbolistas, rol en el que mantuvo siempre el mismo perfil: cercano, generoso y profundamente apasionado por el deporte.

