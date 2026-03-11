Escándalo en Inglaterra: una figura del Manchester City fue denunciado por espiar a sus vecinos

Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro 2024, se encuentra bajo investigación policial en Inglaterra. Vecinos de su lujoso penthouse en el centro de la ciudad lo denunciaron por utilizar un drone para sobrevolar las ventanas de los pisos superiores, lo que consideran una violación a su privacidad.
El incidente tomó estado público tras los reportes de residentes que observaron el dispositivo controlado supuestamentedesde el balcón del futbolista. La situación generó una ola de indignación en el grupo de WhatsApp del edificio, donde varios habitantes compartieron experiencias similares sobre la vulnerabilidad de su intimidad en las alturas, algo que daban por sentado al vivir en una de las zonas más elevadas de la ciudad.
La denuncia por la luz verde en el piso 34
Una de las quejas más concretas provino de una pareja que reside en el piso 34 del inmueble. Según relataron a las autoridades, notaron una luz verde parpadeante justo afuera de su ventana mientras miraban televisión, un evento que calificaron de inquietante para su entorno. Tras observar el recorrido del aparato, los denunciantes identificaron que este regresaba directamente hacia el balcón de la propiedad de la estrella española.
El uso de drones en zonas urbanas densamente pobladas como el centro de Manchester está estrictamente regulado debido a que estos equipos pueden capturar imágenes detalladas de interiores privados desde ángulos inaccesibles para una persona. El motivo de la intervención policial radica en determinar si el radio de vuelo y la cercanía a las viviendas infringieron los derechos fundamentales a la intimidad.
La Greater Manchester Police confirmó que está realizando indagaciones para esclarecer si se cometió una infracción legal o administrativa. Hasta el momento, el club dirigido por Pep Guardiola no emitió un comunicado oficial, y el entorno del jugador de 29 años mantiene silencio mientras avanzan las pesquisas sobre el alcance legal de sus acciones en el edificio.
El escándalo llega en un momento deportivo clave para el City, que se encuentra en plena disputa por la Premier League y los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Rodri, quien llegó al club en 2019 por una cifra récord, es una pieza fundamental del esquema táctico, pero ahora enfrenta un conflicto vecinal que pone en debate los límites del uso recreativo de drones en las grandes ciudades.