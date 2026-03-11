Escándalo en Inglaterra: una figura del Manchester City fue denunciado por espiar a sus vecinos

La policía de Greater Manchester inició una investigación luego de que residentes de un exclusivo edificio reportaran la presencia de un dispositivo en sus ventanas.

Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro 2024, se encuentra bajo investigación policial en Inglaterra. Vecinos de su lujoso penthouse en el centro de la ciudad lo denunciaron por utilizar un drone para sobrevolar las ventanas de los pisos superiores, lo que consideran una violación a su privacidad.

El incidente tomó estado público tras los reportes de residentes que observaron el dispositivo controlado supuestamente desde el balcón del futbolista. La situación generó una ola de indignación en el grupo de WhatsApp del edificio, donde varios habitantes compartieron experiencias similares sobre la vulnerabilidad de su intimidad en las alturas, algo que daban por sentado al vivir en una de las zonas más elevadas de la ciudad.

image La denuncia por la luz verde en el piso 34 Una de las quejas más concretas provino de una pareja que reside en el piso 34 del inmueble. Según relataron a las autoridades, notaron una luz verde parpadeante justo afuera de su ventana mientras miraban televisión, un evento que calificaron de inquietante para su entorno. Tras observar el recorrido del aparato, los denunciantes identificaron que este regresaba directamente hacia el balcón de la propiedad de la estrella española.

El uso de drones en zonas urbanas densamente pobladas como el centro de Manchester está estrictamente regulado debido a que estos equipos pueden capturar imágenes detalladas de interiores privados desde ángulos inaccesibles para una persona. El motivo de la intervención policial radica en determinar si el radio de vuelo y la cercanía a las viviendas infringieron los derechos fundamentales a la intimidad.

La Greater Manchester Police confirmó que está realizando indagaciones para esclarecer si se cometió una infracción legal o administrativa. Hasta el momento, el club dirigido por Pep Guardiola no emitió un comunicado oficial, y el entorno del jugador de 29 años mantiene silencio mientras avanzan las pesquisas sobre el alcance legal de sus acciones en el edificio.