10 de febrero de 2026 - 17:39

Paul Scholes cambió de opinión y ahora propone al Cuti Romero para el Manchester United

Después de cuestionar a Lisandro Martínez, la leyenda del United destacó el perfil del Cuti Romero y pidió su incorporación.

Luego de ensañarse con Licha Martínez, Scholes defendió la personalidad del Cuti Romero.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En declaraciones recientes, Scholes aseguró que, a pesar de sus cuestionamientos anteriores, valora el temperamento y la personalidad de Cristian “Cuti” Romero, exjugador de Belgrano y actual zaguero de primer nivel en Europa.

image

Scholes llenó de elogios al Cuti Romero

¿Sabes qué? Me encanta. Me encanta verlo jugar al fútbol. Está harto en los Spurs, ¿verdad? No quiere estar ahí“, deslizó el multicampeón inglés, dejando en claro que el campeón del mundo es de su gusto, y agregó: “Se está peleando con la afición, se está peleando con la directiva; creo que su cabeza se ha desconectado un poco“.

Posteriormente, Scholes exteriorizó sus ganas de que forme parte del plantel de Michael Carrick: “Me encantaría tenerlo en el Manchester United. Simplemente amo su carácter“.

image

La recomendación de Scholes generó repercusión entre periodistas y aficionados, ya que representa un reconocimiento al rendimiento del Cuti a nivel internacional y en los grandes escenarios europeos, algo que podría influir en las agendas de los clubes interesados.

Aunque no hay gestiones formales confirmadas entre los directivos del United y los representantes de Romero, la sugerencia de una figura como Scholes, tan vinculada a la historia del club, potencia la posibilidad de que el argentino sea considerado seriamente si se abre la opción en el próximo mercado de transferencias.

image
