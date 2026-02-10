Paul Scholes cambió de opinión y ahora propone al Cuti Romero para el Manchester United

Después de cuestionar a Lisandro Martínez, la leyenda del United destacó el perfil del Cuti Romero y pidió su incorporación.

Tras sus fuertes críticas a Lisandro Martínez, Paul Scholes volvió a generar debate en el entorno del Manchester United, pero esta vez con un mensaje distinto, el histórico mediocampista inglés no solo reconoció el carácter del Cuti Romero, sino que también lo postuló como objetivo para reforzar la zaga del United.

En declaraciones recientes, Scholes aseguró que, a pesar de sus cuestionamientos anteriores, valora el temperamento y la personalidad de Cristian “Cuti” Romero, exjugador de Belgrano y actual zaguero de primer nivel en Europa.

image Scholes llenó de elogios al Cuti Romero “¿Sabes qué? Me encanta. Me encanta verlo jugar al fútbol. Está harto en los Spurs, ¿verdad? No quiere estar ahí“, deslizó el multicampeón inglés, dejando en claro que el campeón del mundo es de su gusto, y agregó: “Se está peleando con la afición, se está peleando con la directiva; creo que su cabeza se ha desconectado un poco“.

Posteriormente, Scholes exteriorizó sus ganas de que forme parte del plantel de Michael Carrick: “Me encantaría tenerlo en el Manchester United. Simplemente amo su carácter“.

image La recomendación de Scholes generó repercusión entre periodistas y aficionados, ya que representa un reconocimiento al rendimiento del Cuti a nivel internacional y en los grandes escenarios europeos, algo que podría influir en las agendas de los clubes interesados.