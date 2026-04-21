21 de abril de 2026 - 00:30

Gimnasia y Esgrima golpeó en el momento justo y llega afilado al clásico

Con un gol de Módica, el Lobo derrotó al Granate en el Parque en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Logró un triunfazo de cara al clásico ante Independiente Rivadavia.

El Lobo busca volver al triunfo frente a su gente en el Legrotaglie, donde enfrenta a Lanús por la fecha 15 del Apertura.

El Lobo busca volver al triunfo frente a su gente en el Legrotaglie, donde enfrenta a Lanús por la fecha 15 del Apertura.

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Ramiro Gómez/Los Andes
El Lobo recibe a un encumbrado Lanús, en un duelo clave para ambos en el marco de la fecha 15 del Apertura de la Liga Profesional.

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PrensaGyE
Módica otra vez tuvo una gran noche y volvió a darle una alegría al mundo mensana. Con su gol el Lobo derrotó a Lanús y sumó un triunfazo en el Legrotaglie.

Módica otra vez tuvo una gran noche y volvió a darle una alegría al mundo mensana. Con su gol el Lobo derrotó a Lanús y sumó un triunfazo en el Legrotaglie.

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Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El gol de Agustín Módica volvió a hacer estallar el estadio en el momento justo. Tras una guapeada de Antonini, que terminó habilitando al delantero, el goleador definió con la punta del botín para abrir la cuenta para el Mensana.

Una victoria que, sin dudas, le agrega todos los condimentos al clásico mendocino que se jugará el próximo domingo ante Independiente Rivadavia, líder de la Zona A, en un duelo que promete ser histórico.

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Agustín Módico volvió aparecer en los momentos propicios y el Lobo festejó un triunfazo.

Agustín Módico volvió aparecer en los momentos propicios y el Lobo festejó un triunfazo.

Este Lobo de Darío Franco, más allá de algunas lagunas en un partido clave, mostró la capacidad de resolver en los momentos justos. Un equipo que ofreció una versión distinta a la de encuentros anteriores.

Fue un partido duro y trabado para el conjunto de Franco, que mostró una mejor cara en el complemento tras un primer tiempo sin demasiado brillo. Recién en los minutos finales de esa etapa inicial comenzó a gestar juego ofensivo con Antonini, Lencioni y Sabatini, generando situaciones claras que despertaron a la popular en el Parque.

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Además, fue el primer cruce en el historial entre el Lobo y el Granate. Lanús llegaba en alza, con dos triunfos importantes: uno en el clásico del Sur frente a Banfield y otro en la Copa Libertadores.

Un rival con jerarquía, pero que estuvo lejos de mostrar su mejor versión. Porque fue Gimnasia el que asumió el protagonismo, con un equipo decidido a imponer condiciones y con un tridente ofensivo (Lencioni, Sabatini y Antonini) que tuvo una noche destacada, especialmente en el segundo tiempo.

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El Legrotaglie fue una verdadera fiesta con la victoria del Lobo frente al Granate.

El Legrotaglie fue una verdadera fiesta con la victoria del Lobo frente al Granate.

Cuando encontró los espacios, el Lobo llegó con peligro al arco defendido por Losada. Si bien Lanús tuvo opciones con Guidara, De Jesús y Canale, fue Gimnasia el que presionó, forzó errores en la visita y, tras el gol de Módica, manejó el partido ante un rival que buscó sin éxito la igualdad.

En defensa, con Mondino y Muñoz firmes, el equipo mendocino no concedió ventajas y supo salir de contra cuando lo necesitó.

Gimnasia volvió a sonreír: de los últimos nueve puntos en juego desde la llegada de Franco, sumó siete. Un gran presente para el equipo de calle Lencinas, que llegará al clásico con confianza y un triunfo clave en la espalda.

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Brian Andrada fue reemplazado a los 16' del primer tiempo tras sufrir una lesión e ingresó Blas Armoa.

Brian Andrada fue reemplazado a los 16' del primer tiempo tras sufrir una lesión e ingresó Blas Armoa.

Las formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Lanús

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Esteban Fernández, Brian Andrada, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco

Lanús: : Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol: ST: 9' Módica (GE)

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Felipe Viola

Gimnasia y Esgrima vs Lanús

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