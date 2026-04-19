19 de abril de 2026 - 22:24

Julián Santero sufrió en Concepción del Uruguay y no sumó en el Turismo Carretera

El piloto mendocino Julián Santero tuvo otro fin de semana adverso en Entre Ríos y se fue sin sumar puntos, en una fecha 4 del Turismo Carretera dominada de punta a punta por Santiago Mangoni.

El Piloto Volador se despistó y tuvo que abandonar en Concepción, volvió a tener un fin de semana sin sumar puntos.&nbsp; &nbsp;

El Piloto Volador se despistó y tuvo que abandonar en Concepción, volvió a tener un fin de semana sin sumar puntos. 

 

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El podio lo completaron Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, en el segundo lugar, y José Manuel Urcera, con el Toyota Camry del Maquin Parts, en la tercera posición. Detrás, el top 10 lo completaron Otto Fritzler (4°), Agustín Canapino (5°), Jeremías Scialchi (6°), Diego Azar (7°), Jorge Barrio (8°), Jonatan Castellano (9°) y Marcos Landa (10°).

Julián Santero
Santero tuvo un fin de semana magro en Entre R&iacute;os.

Santero tuvo un fin de semana magro en Entre Ríos.

El fin de semana complicado de Julián Santero

Mientras la punta de la carrera no sufrió grandes cambios, el foco del otro lado del fin de semana estuvo en Julián Santero, que volvió a tener una jornada adversa en Concepción del Uruguay y se fue sin sumar puntos.

El piloto mendocino llegaba a la fecha 4 ubicado en el puesto 17 del campeonato y con la expectativa de acercarse al protagonismo, especialmente tras haber conseguido ya una victoria en la temporada. Sin embargo, el desarrollo fue en sentido opuesto.

Durante la clasificación sufrió un trompo con su BMW, lo que ya condicionó su posición de largada. En la final, cuando transitaba el octavo giro y se encontraba dentro del pelotón, se despistó y debió abandonar la competencia, cerrando otro fin de semana sin resultados positivos.

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Santiago Mangoni cort&oacute; una racha de 40 carreras sin &eacute;xitos&nbsp;y celebr&oacute; su&nbsp;4&ordf; victoria en 177 participaciones&nbsp;en la categor&iacute;a.&nbsp;

Santiago Mangoni cortó una racha de 40 carreras sin éxitos y celebró su 4ª victoria en 177 participaciones en la categoría.

Una final sin cambios en la punta y con dominio de Mangoni

En la largada, Mangoni y Lambiris compartieron la primera fila, pero el piloto del Canning logró defender la posición de privilegio desde el inicio. A partir de allí, la carrera se estabilizó rápidamente.

Con el correr de las vueltas, Mangoni comenzó a construir diferencia mientras Lambiris no logró capitalizar las relargadas. En el pelotón medio tampoco hubo grandes modificaciones, con Santero como uno de los nombres destacados por su abandono temprano.

La última relargada no cambió el orden: Mangoni controló la punta sin sobresaltos y todos los primeros siete puestos llegaron en el mismo orden de largada.

El campeonato y lo que viene

Con la fecha completada, el campeonato sigue liderado por Jonatan Castellano con 132,5 puntos, seguido por Urcera con 123,5 y Lambiris con 111. Mangoni, gracias a su victoria y el rendimiento en series, alcanzó los 91,5 puntos.

La próxima cita del Turismo Carretera será el 10 de mayo en Termas de Río Hondo, por la quinta fecha de la etapa regular, donde Santero buscará recuperarse y volver a meterse en la pelea grande del campeonato.

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