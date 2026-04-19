Argentina se colgó la medalla de plata en el seven de Hong Kong

La selección Argentina , al igual que el año pasado, alcanzó la final del tradicional Seven de Hong Kong, el cual festejaba su 50 aniversario, y ganó la medalla de plata tras caer ante Sudáfrica por 35 a 7.

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Por su parte, la Selección Argentina femenina denominada Las Yaguaretés vencieron al conjunto sudafricano. por 25-10 y finalizó en el 11° lugar.

El próximo objetivo para ambos equipos será el Seven de Valladolid del 29 al 31 de mayo, en lo que será la segunda escala del SVNS World Championship Series. Vale destacar que Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.

En lo que respecta a Los Pumas 7’s, el primer duelo del día los cruzó ante España por las semifinales, rival al que ya se habían enfrentado en la fase de grupos y había sido victoria argentina 38-14 . En la primera etapa, el conjunto europeo golpeó primero y puso el 5-0 parcial a los dos minutos de juego. Sin embargo, Argentina, de la mano de una gran jugada de Matteo Graziano permitió alcanzar la igualdad 5-5 que iba a mantenerse hasta el descanso. Al minuto de la segunda mitad, Santino Zangara aprovechó un error español en un line cerca de su ingoal y apoyó en soledad para estirar la ventaja que aumentaría Joaquín Pellandini con la conversión para llevar el marcador 12-5.

A los cuatro minutos, los españoles volvían a conquistar el ingoal nacional y a empatar el encuentro tras el acierto en la conversión. A falta de un minuto para el final del encuentro, el ingresado Sebastián Dubuc rompió líneas tras un gran offload de Gregorio Pérez Pardo y apoyar el tercer try argentino. Juan Patricio Batac acertó la conversión, marcó el resultado final 19-12 y la clasificación a la final.

Finalísima de nivel ante Sudáfrica

El encuentro final enfrentó nuevamente como en fase de grupos a argentinos y sudafricanos. En aquel partido, Sudáfrica demostró por qué fue el mejor de la temporada regular y lo venció 38-0.

En la primera mitad, el conjunto africano rompió el cero al minuto de juego con try convertido. A los cuatro minutos, Argentina reaccionó e igualó el marcador gracias a la conquista de Santino Zangara y posterior conversión de Santiago Vera Feld.

Sin embargo, Sudáfrica volvió a marcar a la siguiente jugada y llevar el tanteador 14-7 al descanso. En la segunda parte, el seleccionado nacional sintió el esfuerzo realizado en semifinales, hecho que aprovechó al máximo el equipo sudafricano, tal es así que apoyaron en tres oportunidades, y gracias a tres conversiones, se quedaron con el título en Hong Kong por primera vez en la historia tras vencer 35-7.

Argentina y sudafrica hong kon seven Una entretenida final del Seven de Rugby de Hong Kong protagonizaron Argentina y Sudáfrica UAR

¿Y las chicas?

En cuanto a Las Yaguaretés, se enfrentaron a Sudáfrica por el partido que definía el 11° puesto. El balance rápidamente se inclinó para el seleccionado argentino, que a través de la posesión y ataques punzantes, anotaron tres conquistas en el primer tiempo, por medio de Cristal Escalante, Sofía González y Virginia Brígido. En el inicio del segundo tiempo, llegó la respuesta sudafricana para el 15-5 parcial. Talia Rodich aumentó el marcador luego de escaparse por la punta y decretar el 20-5, que escalaría a 20-10 por un nuevo try sudafricano. Con el tiempo ya cumplido, Azul Medina le otorgó cifras definitivas al encuentro, que tuvo victoria argentina, 25 a 10.

Para este partido, Las Yaguaretés saltaron al terreno de juego con Josefina Padellaro, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Desde el banco de suplentes ingresaron Malena Díaz, Francesca Iacaruso, Talia Rodich, Ruth Velázquez y Azul Medina. Los tríes argentinos fueron anotados por Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina.