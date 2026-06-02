10 curiosidades poco conocidas de Jordania: el flamante rival que enfrentará a la Argentina en el Mundial

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Jordania en una de sus próximas presentaciones mundialistas, un rival que para muchos fanáticos resulta poco conocido más allá del fútbol. Sin embargo, detrás de este país de Oriente Medio existe una historia milenaria, una riqueza arqueológica y curiosidades que lo convierten en uno de los destinos más fascinantes de la región.

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Jordania posee más de 100.000 lugares arqueológicos , religiosos y turísticos distribuidos a lo largo de su territorio. Entre los más famosos aparecen Petra, el Mar Muerto, Wadi Rum y Jerash, destinos que atraen a millones de visitantes cada año. La enorme concentración de vestigios históricos convierte al país en uno de los centros culturales más importantes de Oriente Medio .

Uno de los sitios más emblemáticos es el monte Nebo, una elevación que supera los 800 metros de altura y que ocupa un lugar destacado dentro de la tradición religiosa de la región. Desde allí se observan panorámicas del valle del río Jordán, el Mar Muerto y ciudades históricas como Belén y Jerusalén , lo que lo ha transformado en un importante destino de peregrinación.

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La presa más antigua conocida

En el desierto oriental jordano se encuentra la presa de Jawa, considerada por numerosos especialistas como una de las estructuras hidráulicas más antiguas construidas por el ser humano. Su origen se remonta aproximadamente al año 3000 antes de Cristo, una muestra de la larga historia de ingeniería presente en el territorio.

Las estatuas más antiguas del mundo

La capital, Ammán, figura entre las ciudades habitadas más antiguas del planeta. Allí se descubrieron las célebres estatuas de Ain Ghazal, cuya antigüedad se estima en alrededor de 7.500 años antes de Cristo. Actualmente forman parte de las principales exhibiciones del Museo de Jordania.

Mansaf, el plato más representativo del país

La gastronomía jordana tiene en el Mansaf a su máxima expresión. Este plato tradicional combina carne de cordero con una salsa elaborada a base de jameed, un yogur fermentado típico de la región. Habitualmente se sirve acompañado por arroz y frutos secos, especialmente piñones.

El Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra

Uno de los mayores atractivos naturales de Jordania es el Mar Muerto, ubicado a unos 420 metros por debajo del nivel del mar. Sus aguas contienen una concentración de sal extraordinariamente elevada, lo que permite que las personas floten con facilidad. Además, el barro de la zona es reconocido internacionalmente por sus propiedades cosméticas.

image Uno de los mayores atractivos naturales de Jordania es el Mar Muerto.

Una ubicación estratégica en Oriente Medio

Jordania comparte fronteras con varios países de gran relevancia geopolítica. Limita con Siria, Irak, Arabia Saudita, Palestina e Israel, además de encontrarse próxima a la península del Sinaí, en Egipto. Esta ubicación ha influido decisivamente en su historia y desarrollo cultural.

Petra, una maravilla que estuvo siglos oculta

Cuando se menciona Jordania, el primer lugar que suele venir a la mente es Petra. Esta impresionante ciudad excavada en la roca permaneció prácticamente desconocida para Occidente durante siglos hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Actualmente integra la lista de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo y fue escenario de producciones cinematográficas como "Indiana Jones y la última cruzada".

image Petra, Jordania.

Un sendero que atraviesa todo el país

Los amantes del trekking encuentran en el Jordan Trail una de las rutas más atractivas del mundo. El recorrido supera los 640 kilómetros y demanda cerca de 40 días para completarse. Durante el trayecto se atraviesan algunos de los paisajes y monumentos más emblemáticos del país, incluidos Petra, Wadi Rum y antiguas ruinas grecorromanas.

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Una curiosa tradición al recibir invitados

La hospitalidad ocupa un lugar central dentro de la cultura jordana. Una de sus costumbres más llamativas indica que un invitado puede rechazar hasta tres veces una propuesta para almorzar o cenar antes de aceptarla finalmente. Se trata de una tradición vinculada al respeto y la cortesía entre anfitriones y visitantes.