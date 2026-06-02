Guía definitiva del Mundial 2026: Las listas de convocados de las 48 selecciones

Con estreno histórico: se confirmó qué camisetas usará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi se recupera de una lesión en la previa del Mundial 2026. Máxima figura, jugará su sexta Copa del Mundo.

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas, MEX), César Huerta (Anderlecht, BEL), Alexis Vega (Toluca, MEX), Julián Quiñones (Al-Qadisiya, ARA), Armando González (Chivas, MEX), Raúl Jiménez (Fulham, ING), Santiago Giménez (Milan, ITA) y Guillermo Martínez (Pumas, MEX).

DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica

Arqueros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, SUD), Ricardo Goss (Siwelele, SUD) y Sipho Chaine (Orlando Pirates, SUD).

Defensores: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns, SUD), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, USA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs, SUD), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns, SUD), Thabang Matuludi (Polokwane City, SUD), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates, SUD), Ime Okon (Hannover 96, ALE), Samukele Kabini (Molde FK, NOR), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, USA), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates, SUD) y Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns, SUD).

Mediocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns, SUD), Thalente Mbatha (Orlando Pirates, SUD), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns, SUD) y Sphephelo Sithole (CD Tondela, POR).

Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates, SUD), Tshepang Moremi (Orlando Pirates, SUD), Evidence Makgopa (Orlando Pirates, SUD), Lyle Foster (Burnley, ING), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns, SUD), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, SUD), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns, SUD) y Thapelo Maseko (Limassol, CHI).

DT: Hugo Broos.

Corea del Sur

Arqueros: Kim Seung-gyu (FC Tokio, JPN), Bum-keun Song (Jeonbuk, CDS) y Hyeon-woo Jo (Ulsan, CDS).

Defensores: Kim Moon-hwan (Daejeon, CDS), Kim Min-jae (Bayern Múnich, ALE), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers, JPN), Jin-seop Park (Zhejiang, CHN), Young-woo Seol (Estrella Roja, SRB), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach, ALE), Ki-hyuk Lee (Gangwon, CDS), Tae-seok Lee (Austria Viena, AUT), Han-beom Lee (Midtjylland, DIN) y Yu-min Cho (Al Sharjah, EAU).

Mediocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk, CDS), Jun-ho Bae (Stoke City, ING), Seung-ho Paik (Birmingham, ING), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow, ESC), Ji-sung Eom (Swansea, ING), Kang-in Lee (PSG, FRA), Dong-gyeong Lee (Ulsan, CDS), Jae-sung Lee (Mainz, ALE), In-beom Hwang (Feyenoord, PBJ) y Hee-chan Hwang (Wolverhampton, ING).

Delanteros: Heung-min Son (Los Ángeles FC, USA), Hyeon-gyu Oh (Besiktas, TUR) y Gue-sung Cho (Midtjylland, DIN).

DT: Hong Myung-bo.

República Checa

Arqueros: Jindrich Stanek (Slavia Praga, RPC), Matej Kovar (PSV, PBJ) y Lukas Hornicek (Braga, POR).

Defensores: Vladimir Coufal (Hoffenheim, ALE), Tomas Holes (Slavia Praga, RPC), David Jurasek (Slavia Praga, RPC), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga, RPC), Ladislav Krejci (Wolverhampton, ING), Stepan Chaloupek (Slavia Praga, RPC), Robin Hranac (Hoffenheim, ALE), David Doudrera (Slavia Praga, RPC) y David Zima (Slavia Praga, RPC).

Mediocampistas: Tomas Soucek (West Ham, ING), Lukas Provod (Slavia Praga, RPC), Michail Sadilek (Slavia Praga, RPC), Pavel Sulc (Olympique de Lyon, FRA), Vladimir Darida (Hradec Kralove, RPC), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen, RPC), Lukas Cerv (Viktoria Plzen, RPC), Tomas Ladra (Viktoria Plzen, RPC), Hugo Sochurek (Sparta Praga, RPC), Pavel Bucha (Cincinatti FC, USA) y Denis Visinsky (Viktoria Plzen, RPC).

Delanteros: Tomas Chory (Slavia Praga, RPC), Patrik Schick (Bayer Leverkusen, ALE), Mojmir Chytil (Slavia Praga, RPC), Jan Kuchta (Sparta Praga, RPC), Cristophe Kabongo (Mlada Boleslav, RPC) y Adam Hlozek (Hoffenheim, ALE).

DT: Miroslav Koubek.

Mundial 2026: GRUPO B

Canadá

Arqueros: Maxime Crépeau (Portland Timbers, USA), Owen Goodman (Barnsley, ING) y Dayne St. Clair (Minnesota United, USA).

Defensores: Moïse Bombito (Niza, FRA), Derek Cornelius (Olympique de Marsella, FRA), Alphonso Davies (Bayern Múnich, ALE), Luc de Fougerolles (FCV Dender, BEL), Alistair Johnston (Celtic FC, ESC), Alfie Jones Middlesbrough, ING), Richie Laryea (Toronto FC, CAN), Niko Sigur (Hajduk Split, CRO) y Joel Waterman (Chicago FIre, USA).

Mediocampistas: Ali Ahmed (Norwich City, USA), Tajon Buchanan (Villarreal, ESP), Mathieu Choinière (Los Ángeles FC, USA), Stephen Eustáquio (Los Ángeles FC, USA), Marcelo Flores (Tigres, MEX), Ismaël Koné (Sassuolo, ITA), Liam Millar (Hull City, ING), Jonathan Osorio (Toronto FC, CAN), Nathan Saliba (Andrelecht, BEL) y Jacob Shaffelburg (Los Ángeles FC, USA).

Delanteros: Jonathan David (Juventus, ITA), Promise David (Union Saint-Gilloise, BEL), Cyle Larin (Southampton, ING) y Tani Oluwaseyi (Villarreal, ESP).

DT: Jesse Marsch.

Bosnia y Herzegovina

Arqueros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli, ALE), Martin Zlomisli (HNK Rijeka, CRO) y Osman Hadiki (NK Slaven Belupo, CRO).

Defensores: Sead Kolašinac (Atalanta, ITA), Amar Dedi (Benfica, POR), Nihad Mujaki (Gaziantep, TUR), Nikola Kati (Schalke 04, ALE), Tarik Muharemovi (Sassuolo, ITA), Stjepan Radelji (HNK Rijeka, CRO), Dennis Hadikaduni (Sampdoria, ITA), Nidal elik (Lens, FRA) y Amir Hadiahmetovi (Hull City, ING).

Mediocampistas: Ivan Šunji (Pafos, CHI), Ivan Baši (Astana, KZJ), Denis Burni (Karlsruher, ALE), Ermin Mahmi (Slovan Liberec, RPC), Benjamin Tahirovi (Brøndby IF, DIN), Amar Memi (Viktoria Plze, RPC), Armin Gigovi (Young Boys, SUI), Kerim Alajbegovi (Salzburgo, AUS) y Esmir Bajraktarevi (PSV, PBJ).

Delanteros: Ermedin Demirovi (Stuttgart, ALE), Jovo Luki (Universitatea Cluj, RUM), Samed Badar (Jagiellonia Bialystok, POL), Haris Tabakovi (Borussia Mönchengladbach, ALE) y Edin Deko (Schalke 04).

DT: Sergej Barbarez.

Suiza

Arqueros: Marvin Keller (Young Boys, SUI), Gregor Kobel (Borussia Dortmund, ALE) e Yvon Mvogo (Lorient, FRA).

Defensores: Manuel Akankji (Inter de Milán, ITA), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt, ALE), Eray Comert (Valencia, ESP), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, ALE), Luca Jaquez (VfB Stuttgart, ALE), Miro Muheim (Hamburgo S. V., ALE), Ricardo Rodriguez (Real Betis, ESP) y Silvan Widmer (Mainz 05, ALE).

Mediocampistas: Michel Aebischer (Pisa, ITA), Zeki Amdouni (Burnley, ING), Breel Embolo (Stade Rennes, FRA), Christian Fassnacht (Young Boys, SUI), Remo Freuler (Bologna, ITA), Johan Manzambi (Friburgo, ALE), Djibril Sow (Sevilla, ESP), Granit Xhaka (Sunderland, ING) y Denis Zakaria (Monaco, FRA).

Delanteros: Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf, ALE), Dan Ndoye (Nottingham Forest, ING), Ruben Vargas (Sevilla, ESP),Noah Okafor (Leeds, ING) y Fabian Rieder (Augsburgo, ALE).

DT: Murat Yakin.

Mundial 2026: GRUPO C

Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool, ING), Ederson (Fenerbahçe, TUR) y Weverton (Gremio, BRA).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo, BRA), Bremer (Juventus, ITA), Danilo (Flamengo, BRA), Douglas Santos (Zenit, RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal, ING), Ibañez (Al-Ahli, SAU), Léo Pereira (Flamengo, BRA), Marquinhos (PSG, FRA) y Wesley (Roma, ITA).

Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle, ING), Casemiro (Manchester United,ING), Danilo Santos (Botafogo, BRA), Fabinho (Al-Ittihad, SAU) y Lucas Paquetá (Flamengo, BRA).

Delanteros: Endrick (Lyon, FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal, ING), Igor Thiago (Brentford, ING), Luiz Henrique (Zenit, RUS), Matheus Cunha (Manchester United, ING), Neymar(Santos, BRA), Raphinha (Barcelona, ESP), Rayan (Bournemouth, ING) y Vinícius Jr. (Real Madrid, ESP).

DT: Carlo Ancelotti.

Vinicius Jr. la gran figura de Brasil en el Mundial 2026.

Marruecos

Arqueros: Yassine Bounou (Al-Hilal, ARA), Munir El Kajoui (Berkane, MAR) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca, MAR).

Defensores: Achraf Hakimi (PSG, FRA), Nayef Aguerd (West Ham, ING), Noussair Mazraoui (Manchester United, ING), Anass Salah-Eddine (FC Twente, PBJ), Chadi Riad (Crystal Palace, ING), Youssef Belammari (Al Ahly, EGI), Issa Diop (Fulham, ING), Redouane Hahlal (Mechelen, BEL) y Zakaria El Ouahdi (Genk, BEL).

Mediocampistas: Sofyan Amrabat (Fenerbahce, TUR), Ismael Saibari (PSV, PBJ), Neil El Aynaoui (Roma, ITA), Bilal El Khannouss (Stuttgart, ALE), Azzedine Ounahi (Girona, ESP), Bouaddi (Lille, FRA) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo, FRA).

Delanteros: Brahim Díaz (Real Madrid, ESP), Chemsdine Talbi (Sunderland, ING), Ayoub El Kaabi (Olympiacos, GRE), Soufiane Rahimi (Al-Ain, EAU), Abde Ezzalzouli (Real Betis, ESP), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt, ALE) y Yassine Gessime (Estrasburgo, FRA).

DT: Mohamed Ouahbi.

Haití

Arqueros: Johnny Placide (Bastia, FRA), Alezandre Pierre (Sochaux, FRA), Josué Duverger (Cosmos Koblenz, ALE).

Defensores: Carlens Arcus (Angers, FRA), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem, BEL), Duke Lacroix (Colorado Springs, USA), Martin Experience (Nancy-Lorraine, FRA), Jean-Kévin Duverne (Genk, BEL), Ricardo Adé (Liga de Quito, ECU), Hannes Delcroix (FC Lugano, SUI), Keeto Thermoncy (Young Boys, SUI).

Mediocampistas: Leverton Pierre (Vizela, POR), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC, USA), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union, USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton, ING), Pierre Woodenski (Violette AC, HAI), Dominique Simon (FC Tatran Presov, ESL).

Delanteros: Louicius Don Deedson (FC Dallas, USA), Ruben Providence (Almere City FC, PBJ), Josué Casimir (Auxerre, FRA), Derrick Etienne (Toronto FC, USA), Wilson Isidor (Sunderland, ING), Duckens Nazon (Esteghlal, IRA), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor, TUR), Yassin Fortune (Vizela, POR), Lenny Joseph (Ferencváros, HUN).

DT: Sébastien Migné.

Escocia

Arqueros: Craig Gordon (Hearts, ESC), Angus Gunn (Nottingham Forest, ING) y Liam Kelly (Rangers, ESC).

Defensores: Grant Hanley (Hibernian, ESC), Jack Hendry (Al-Ettifaq, ARA), Aaron Hickey (Brentford, ING), Dominic Hyam (Wrexham, GAL), Scott McKenna (Dinamo Zagreb, CRO), Nathan Patterson (Everton, ING), Anthony Ralston (Celtic, ESC), Andy Robertson (Liverpool, ING), John Souttar (Rangers, ESC) y Kieran Tierney (Celtic, ESC).

Mediocampistas: Ryan Christie (Bournemouth, ING), Findlay Curtis (Rangers, ESC), Lewis Ferguson (Bologna, ITA), Ben Gannon-Doak (Bournemouth, ING), Billy Gilmour (Napoli, ITA), John McGinn (Aston Villa, ING), Kenny McLean (Norwich City, ING) y Scott McTominay (Napoli, ITA).

Delanteros: Che Adams (Torino, ITA), Lyndon Dykes (Birmingham City, ING), George Hirst (Ipswich, ING), Lawrence Shankland (Hearts, ESC) y Ross Stewart (Southampton, ING).

DT: Steve Clarke.

*Billy Gilmour fue remplazado por Tyler Fletcher

Mundial 2026: GRUPO D

Estados Unidos

Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire, USA), Matt Freese (New York City FC, USA) y Matt Turner (New England Revolution, USA).

Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew, USA), Sergiño Dest (PSV, PBJ), Alex Freeman (Villarreal, ESP), Mark McKenzie (Toulouse, FRA), Tim Ream (Charlotte FC, USA), Chris Richards (Crystal Palace, ING), Antonee Robinson (Fulham, ING), Miles Robinson (FC Cincinnati, USA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, ALE) y Auston Trusty (Celtic, ESC).

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth, ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps, CAN), Weston McKennie (Juventus, ITA), Cristian Roldan (Seattle Sounders, USA), Brenden Aaronson (Leeds United, ING) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen, ALE).

Delanteros: Christian Pulisic (Milan, ITA), Alejandro Zendejas (América, MEX), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, ALE), Timothy Weah (Olympique de Marsella, FRA), Folarin Balogun (Monaco, FRA), Ricardo Pepi (PSV, PBJ) y Haji Wright (Coventry City, ING).

DT: Mauricio Pochettino.

Pochettino, el DT argentino que estará al frente de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Paraguay

Arqueros: Orlando Gill (San Lorenzo, ARG), Gastón Olveira (Olimpia, PAR) y Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño, PAR).

Defensores: Juan Cáceres (Dinamo Moscú, RUS), José Canale (Lanús, ARG), Fabián Balbuena (Gremio, BRA), Omar Alderete (Sunderland, ING), Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Alexandro Maidana (Talleres, ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA) y Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR).

Mediocampistas: Braian Ojeda (Real Salt Lake, USA), Damián Bobadilla (San Pablo, BRA), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, CAN), Diego Gómez (Brighton, ING), Miguel Almirón (Atlanta United, USA), Kaku Romero Gamarra (Al Ain, EAU), Mauricio Magalhães (Palmeiras, BRA) y Matías Galarza (Atlanta United, USA).

Delanteros: Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Gustavo Caballero (Portsmouth, ING), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Álex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Isidro Pitta (Bragantino, BRA), Julio Enciso (Ipswich Town, ING) y Antonio Sanabria (Cremonese, ITA).

DT: Gustavo Alfaro.

Australia

Arqueros: Mathew Ryan (Levante, ESP), Paul Izzo (Randers, DIN) y Patrick Beach (Melbourne City, AUS).

Defensores: Jordan Bos (Feyenoord, PBJ), Aziz Behich (Melbourne City, AUS), Harry Souttar (Leicester City, ING), Alessandro Circati (Parma, ITA), Lucas Herrington (Colorado Rapids, USA), Cameron Burgess (Swansea, GAL), Kai Trewin (New York City, USA), Milos Degenek (Apoel Nicosia, CHI), Jason Geria (Albirex Niigata, JPN) y Jacob Italiano (Grazer, AUT).

Mediocampistas: Jackson Irvine (St. Pauli, GER), Aiden O'Neill (New York City, USA), Paul Okon Jr (Sydney FC, AUS) y Cameron Devlin (Heart of Midlothian, ESC).

Delanteros: Connor Metcalfe (St. Pauli, GER), Mathew Leckie (Melbourne Victory, AUS), Nishan Velupillay (Melbourne Victory, AUS), Cristian Volpato (Sassuolo, ITA), Nestory Irakunda (Watford, ING), Awer Mabil (Castellón, ESP), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo, PBJ), Mohamed Toure (Norwich City, ING) y Tete Yengi (Machida Zelvia, JPN).

DT: Tony Popovic.

Mundial 2026: Grupo E

Alemania

Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim, ALE), Manuel Neuer (Bayern Munich, ALE) y Alexander Nübel (Stuttgart, ALE).

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund, ALE), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, ALE), Joshua Kimmich (Bayern Munich, ALE), David Raum (RB Leipzig, ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid, ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, ALE), Jonathan Tah (Bayern Munich, ALE) y Malick Thiaw (Newcastle, ING).

Mediocampistas: Pascal Grob (Brighton, ING), Felix Nmecha (Borussia Dortmund, ALE), Aleksandar Pavlovi (Bayern Munich, ALE), Angelo Stiller (Stuttgart, ALE), Nadiem Amiri (Mainz 05, ALE), Leon Goretzka (Bayern Munich, ALE), Jamal Musiala (Bayern Munich, ALE) y Florian Wirtz (Liverpool, ING).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund, ALE), Kai Havertz (Arsenal, ING), Lennart Karl (Bayern Munich, ALE), Jamie Leweling (Stuttgart, ALE), Leroy Sané (Bayern Munich, ALE), Deniz Undav (Stuttgart, ALE) y Nick Woltemade (Newcastle, ING).

DT: Julian Nagelsmann.

Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014 con Alemania, vuelve a estar en una Copa del Mundo.

Curazao

Arqueros: Eloy Room (Miami FC, USA), Tyrick Bodak (Telstar, PBJ), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo, PBJ).

Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor, TUR), Joshua Brenet (Kayserispor, TUR), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk, PBJ), Sherel Floranus (PEC Zwolle, PBJ), Deveron Fonville (NEC, PBJ), Jurien Gaari (Abha, ARA), Armando Obispo (PSV, PBJ), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam, PBJ).

Mediocampistas: Leandro Bacuna (Volendam, PBJ), Juninho Bacuna (Idr, TUR), Livano Comenencia (Zürich, SUI), Kevin Felida (Den Bosch, PBJ), Ar'jany Martha (Rotherham United, ING), Tyrese Noslin (Telstar, PBJ), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk, PBJ).

Delanteros: Jerey Antonisse (Kifisia, GRE), Tahith Chong (Sheffield United, ING), Kenji Gorré (Maccabi Haifa, ISR), Sontje Hansen (Middlesbrough, ING), Gervane Kastaneer (Terengganu, MAL), Brandley Kuwas (Volendam, PBJ), Jûrgen Locadia (Miami FC, USA), Jearl Margaritha (Beveren, BEL).

DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil

Arqueros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor, TUR), Mohamed Koné (Charleroi, BEL) y Alban Lafont (Panathinaikos, GRE).

Defensores: Emmanuel Agbadou (Besiktas, TUR), Clément Akpa (Auxerre, FRA), Ousmane Diomande (Sporting, POR), Guela Doué (Racing de Estrasburgo, FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente, POR), Odilon Kossounou (Atalanta, ITA), Evan Ndicka (Roma, ITA) y Wilfried Singo (Galatasaray, TUR).

Mediocampistas: Seko Fofana (Porto, POR), Parfait Guiagon (Charleroi, BEL), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor, TUR), Franck Kessié (Al-Ahli, ARA), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest, ENG) y Jean-Michaël Seri (Maribor, ESL).

Delanteros: Simon Adingra (Monaco, FRA), Ange-Yoan Bonny (Inter, ITA), Amad Diallo (Manchester United, ENG), Oumar Diakité (Brujas, BEL), Yan Diomande (Leipzig, ALE), Evann Guessand (Crystal Palace, ING), Nicolas Pépé (Villarreal, ESP), Bazoumana Touré (Hoffenheim, ALE) y Elye Wahi (Niza, FRA).

DT: Emerse Faé.

Ecuador

Arqueros: Gonzalo Valle (Liga de Quito, ECU), Hernán Galíndez (Huracán, ARG) y Moisés Ramírez (Kifisia FC, GRE).

Defensores: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro, BRA), Félix Torres (Internacional, BRA), Joel Ordóñez (Brujas, BEL), Jackson Porozo (Xolos de Tijuana, MEX), Pervis Estupiñán (Milan, ITA), Piero Hincapié (Arsenal, ING) y Willian Pacho (PSG, FRA).

Mediocampistas: Alan Franco (Atlético Mineiro, BRA), Denil Castillo (Midtjylland, DIN), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, ECU), Kendry Páez (River, ARG), Moisés Caicedo (Chelsea, ING), Pedro Vite (Pumas, MEX), Anthony Valencia (Royal Antwerp, BEL) y Yaimar Medina (Genk, BEL).

Delanteros: Alan Minda (Atlético Mineiro, BRA), Enner Valencia (Pachuca, MEX), Gonzalo Plata (Flamengo, BRA), Jeremy Arévalo (Stuttgart, ALE), John Yeboah (Venezia, ITA), Jordy Caicedo (Huracán, ARG), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, BEL) y Nilson Angulo (Sunderland, ING).

DT: Sebastián Beccacece.

Mundial 2026: GRUPO F

Países Bajos

Arqueros: Bart Verbruggen (Brighton, ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen, ALE) y Robin Roefs (Sunderland, ING).

Defensores: Denzel Dumfries (Inter, ITA), Mats Wieffer (Brighton, ING), Virgil Van Dijk (Liverpool, ING), Jurriën Timber (Arsenal, ING), Jan Paul Van Hecke (Brighton, ING), Jorrel Hato (Chelsea, ING), Micky van de Ven (Tottenham, ING) y Nathan Ake (Manchester City, ING).

Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona, ESP), Quinten Timber (Marsella, FRA), Teun Koopmeiners (Juventus, ITA), Ryan Gravenberch (Liverpool, ING), Marten De Roon (Atalanta, ITA), Tijani Reijnders (Manchester City, ING) y Guus Til (PSV, PBJ).

Delanteros: Donyell Malen (Roma, ITA), Crysencio Summerville (West Ham, ING), Justin Kluivert (Bournemouth, ING), Cody Gakpo (Liverpool, ING), Noa Lang (Galatasaray, TUR), Memphis Depay (Corinthians, BRA), Brian Brobbey (Sunderland, ING) y Wout Weghorst (Ajax, NED).

DT: Ronald Koeman.

Japón

Arqueros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antrlers, JAP), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima, JAP) y Zion Suzuki (Parma, ITA).

Defensores: Yuto Nagatomo (FC Tokyo, JAP), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense, BEL), Ko Itakura (Ajax, PBJ), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord, PBJ), Takehiro Tomiyasu (Ajax, PBJ), Hiroki Ito (Bayern Munich, ALE), Ayumu Seko (Le Havre, FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen, ALE) y Junnosuke Suzuki (Copenhague, DIN).

Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool, ING), Junya Ito (KRC Genk, BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace, ING), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, ALE), Ao Tanaka (Leeds United, ING), Keito Nakamura (Stade de Reims, FRA), Kaishu Sano (Mainz, ALE) y Yuito Suzuki (Friburgo, ALE).

Delanteros: Kento Shiogai (Wolfsburgo, ALE), Koki Ogawa (NEC Nijmegen, PBJ), Daizen Maeda (Celtic, ESC), Ayase Ueda (Feyenoord, PBJ), Keisuke Goto (Sint Truidense, BEL) y Takefusa Kubo (Real Sociedad, ESP).

DT: Hajime Moriyasu.

Suecia

Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City, ING), Kristoffer Nordfeldt (AIK, SUE) y Jacob Widell Zetterström (Derby County, ING).

Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley, ING), Gabriel Gudmundsson (Lille, FRA), Isak Hien (Atalanta, ITA), Emil Holm (Juventus, ITA), Gustaf Lagerbielke (Celtic, ESC), Victor Lindelöf (Manchester United, ING), Eric Smith (FC St. Pauli, ALE), Carl Starfelt (Celta de Vigo, ESP), Elliot Stroud (Mjällby AIF, SUE) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund, ALE).

Mediocampistas: Yasin Ayari (Brighton, ING), Lucas Bergvall (Tottenham, ING), Jesper Karlström (Udinese, ITA), Mattias Svanberg (Wolfsburg, ALE), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise, SUE) y Ken Sema (Pafos, CHI).

Delanteros: Taha Ali (Malmo FF, SUE), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, ALE), Anthony Elanga (Newcastle United, ING), Viktor Gyökeres (Arsenal, ING), Alexander Isak (Liverpool, ING), Gustaf Nilsson (Brujas, BEL) y Benjamin Nygren (Celtic, ESC).

DT: Graham Potter.

Túnez

Arqueros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien, TUN), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain, TUN), Sabri Ben Hassen (ES Sahel, TUN).

Defensores: Yan Valery (Young Boys, SUI), Moutaz Neffati (Norrkoping, SUE), Dylan Bronn (Servette FC, SUI), Montassar Talbi (FC Lorient, FRA), Omar Rekik ( Maribor, SVN), Adem Arous (Kasimpasa, TUR), Raed Chikhaoui (US Monastir, TUN), Ali Abdi (Niza, FRA), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance, TUN).

Mediocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt, ALE), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano, SUI), Rani Khedira (Union Berlin, ALE), Anis Ben Slimane (Norwich City, ING), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa, TUR), Ismael Gharbi (Augsburgo, ALE), Hannibal Mejbri (Burnley, ING).

Delanteros: Khalil Ayari (PSG, FRA), Elias Achouri (Copenhague, DEN), Elias Saad (Hannover 96, ALE), Firas Chaouat (Club Africain, TUN), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala, RUS), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC, USA), Sebastian Tounekti (Celtic FC, ESC).

DT: Sabri Lamouchi.

Mundial 2026: Grupo G

Bélgica

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid, ESP), Senne Lammens (Manchester United, ING) y Mike Penders (Racing de Estrasburgo, FRA).

Defensores: Timothy Castagne (Fulham, ING), Zeno Debast (Sporting, POR), Maxim De Cuyper (Brighton, ING), Koni De Winter (Milan, ITA), Brandon Mechele (Brujas, BEL), Thomas Meunier (Lille, FRA), Nathan Ngoy (Lille, FRA), Joaquin Seys (Brujas, BEL) y Arthur Theate (Eintracht Frankfurt, ALE).

Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli, ITA), Amadou Onana (Aston Villa, ING), Nicolas Raskin (Rangers, ESC), Youri Tielemans (Aston Villa, ING), Hans Vanaken (Brujas, BEL) y Axel Witsel (Girona, ESP).

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta, ITA), Jeremy Doku (Manchester City, ING), Matías Fernandez-Pardo (Lille, FRA), Romelu Lukaku (Napoli, ITA), Dodi Lukebakio (Benfica, POR), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo, FRA), Alexis Saelemaekers (Milan, ITA) y Leandro Trossard (Arsenal, ING).

DT: Rudi García.

Egipto

Arqueros: Mohamed El Shennawy (Al Ahly, EGI), Mostafa Shobeir (Al Ahly, EGI), El Mahdy Soliman (Ittihad Alexandria, EGI), Mohamed Alaa (Al Ittihad, EGI).

Defensores: Mohamed Hany (Al Ahly, EGI), Tarek Alaa (Zamalek, EGI), Hamdi Fathi (Al Wakrah, QAT), Ramy Rabia (Al Ahly, EGI), Yasser Ibrahim (Al Ahly, EGI), Hossam Abdelmaguid (Zamalek, EGI), Mohamed Abdelmonem (Nice, FRA), Ahmed Fattouh (Zamalek, EGI), Karim Hafez (Yeni Malatyaspor, TUR).

Mediocampistas: Marwan Attia (Al Ahly, EGI), Mohannad Lasheen (Pyramids FC, EGI), Nabil Emad Dunga (Zamalek, EGI), Mahmoud Saber (Pyramids FC, EGI), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek, EGI), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly, EGI), Emam Ashour (Al Ahly, EGI), Mostafa Ziko (ZED FC, EGI), Ibrahim Adel (Pyramids FC, EGI) y Haitham Hassan (Real Oviedo, ESP).

Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City, ING), Aktay Abdullah (Trabzonspor, TUR), Hamza Abdelkarim (Barcelona, ESP) y Mohamed Salah (Liverpool, ING).

DT: Hossam Hassan.

Irán

Arqueros: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN) y Payam Niazmand (Persépolis, IRN).

Defensores: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persépolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persépolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN) y Ramin Rezaeian (Foolad, IRN).

Mediocampistas: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN) y Aria Yousefi (Sepahan, IRN).

Delanteros: Ali Alipour (Persépolis, IRN), Dennis Dargahi (Standard Lieja, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Mehdi Taremi (Olympiakos, GRE) y Shahriar Moghanlou (Kalba, EAU).

DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda

Arqueros: Max Crocombe (Millwall, ING), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, POL) y Michael Woud (Auckland FC, NZL).

Defensores: Callan Elliot (Auckland FC, NZL), Tim Payne (Wellington Phoenix FC, NZL), Tyler Bindon (Sheffield United F.C., ING), Michael Boxall (Minnesota United FC, USA), Nando Pijnaker (Auckland FC, NZL), Tommy Smith (Braintree Town F.C., ING), Finn Surman (Portland Timbers, USA), Liberato Cacace (Wrexham, ING) y Francis de Vries (Auckland FC, NZL).

Mediocampistas: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets FC, AUS), Joe Bell (Viking FK, NOR), Matt Garbett (Peterborough, AUS), Eli Just (Motherwell FC, ESC), Ben Old (AS Saint-Étienne, FRA), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC, NZL), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC, NZL), Marko Stameni (Swansea City A.F.C., GAL) y Ryan Thomas (PEC Zwolle, PB).

Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers, AUS), Callum McCowatt (Silkeborg IF, DIN), Jesse Randall (Auckland FC, NZL), Ben Waine (Port Vale, ING) y Chris Wood (Nottingham Forest FC, ING).

DT: Darren Bazeley.

Mundial 2026: Grupo H

España

Arqueros: Unai Simón (Athletic de Bilbao, ESP), David Raya (Arsenal, ING) y Joan García (Barcelona, ESP).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid, ESP), Pedro Porro (Tottenham, ING), Eric García (Barcelona, ESP), Marc Pubill (Atlético de Madrid, ESP), Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao, ESP), Pau Cubarsí (Barcelona, ESP), Marc Cucurella (Chelsea, ING) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, ALE).

Mediocampistas: Pedri (Barcelona, ESP), Fabián Ruiz (PSG, FRA), Martín Zubimendi (Arsenal, ING), Gavi (Barcelona, ESP), Rodri (Manchester City, ING), Alex Baena (Atlético de Madrid, ESP) y Mikel Merino (Arsenal, ING).

Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, ESP), Dani Olmo (Barcelona, ESP), Nico Williams (Athletic de Bilbao, ESP), Yéremy Pino (Crystal Palace, ING), Ferran Torres (Barcelona, ESP), Borja Iglesias (Celta de Vigo, ESP), Víctor Muñoz (Osasuna, ESP) y Lamine Yamal (Barcelona, ESP).

DT: Luis de la Fuente.

Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026

Cabo Verde

Arqueros: Josimar Dias “Vozinha” (Chaves, POR), Márcio da Rosa (Montana 1921, BUL) y Carlos Santos (San Diego FC, USA).

Defensores: Steven Moreira (Columbus Crew, USA), Wagner Pina (Trabzonspor, TUR), João Paulo Fernandes (Oelul Galai, RUM), Sidny Cabral (Benfica, POR), Logan Costa (Villarreal, ESP), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers, IRL), Kelvin Pires (SJK Seinajoki, FIN), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense, POR) y Edilson Borges “Diney” (Al Bataeh, UAE).

Mediocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle, PBJ), Telmo Arcanjo (Vitória, POR), Yannick Semedo (Farense, POR), Laros Duarte (Puskás Akadémia, HUN), Deroy Duarte (Ludogorets, BUL) y Kevin Pina (Krasnodar, RUS).

Delanteros: Ryan Mendes (Igdr FK, TUR), Willy Semedo (Omonia Nicosia, CHI), Garry Rodrigues (Apollon Limassol, CHI), Jovane Cabral (Estrela da Amadora, POR), Nuno da Costa (Basaksehir, TUR), Dailon Livramento (Casa Pia, POR), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti, RUS) y Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv, ISR).

DT: Pedro Brito "Bubista".

Arabia Saudita

Arqueros: Mohammed Al-Owais (Al-Ula SC, ARA), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr FC, ARA) y Ahmed Al-Kassar (Al-Qadisiyah FC, ARA).

Defensores: Saud Abdulhamid (RC Lens, FRA), Jehad Thakri (Al-Qadisiyah FC, ARA), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr FC, ARA), Hassan Al-Tambakti (Al-Hilal SFC, ARA), Ali Lajami (Al-Hilal SFC, ARA), Nawaf Boushal (Al-Nassr FC, ARA), Ali Majrashi (Al-Ahli Saudi FC, ARA), Mohammed Al-Shamat (Al-Qadisiyah FC, ARA), Hassan Kadesh (Al-Ittihad Club, ARA), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal SFC, ARA) y Ayman Yahya (Al-Nassr FC, ARA).

Mediocampistas: Mohamed Kanno (Al-Hilal SFC, ARA), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal SFC, ARA), Ziyad Al-Johani (Al-Ahli SFC, ARA), Abdullah Al-Khaibari (Al-Nassr FC, ARA), Musab Al-Juwayr (Al-Qadisiyah FC, ARA), Sultan Mandash (Al-Hilal SFC, ARA) y Alaa Al-Hajji (Neom SC, ARA).

Delanteros: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal SFC, ARA), Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Saudi FC, ARA), Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad Club, ARA), Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr FC, ARA) y Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq FC, ARA).

DT: Georgios Donis.

Uruguay

Arqueros: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, BRA) y Santiago Mele (Monterrey, MEX).

Defensores: Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ING), Sebastián Cáceres (América de México, MEX), Mathías Olivera (Napoli, ITA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, USA).

Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, ING), Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal, POR), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De La Cruz (Flamengo, BRA), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal, POR), Brian Rodríguez (América de México, MEX) y Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE).

Delanteros: Darwin Núñez (Al-Hilal, ARA), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP) y Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX).

DT: Marcelo Bielsa.

Mundial 2026: GRUPO I

Francia

Arqueros: Mike Maignan (Milan, ITA), Robin Risser (Lens, FRA) y Brice Samba (Rennes, FRA).

Defensores: Lucas Digne (Everton, ING), Malo Gusto (Chelsea, ING), Lucas Hernández (PSG, FRA), Theo Hernández (Al-Hilal, SAU), Ibrahima Konaté (Liverpool, ING), Jules Koundé (Barcelona, ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace, ING), William Saliba (Arsenal, ING) y Dayot Upamecano (Bayern Munich, ALE).

Mediocampistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe, TUR), Manu Koné (Roma, ITA), Adrien Rabiot (Milan, ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG, FRA) y Rayan Cherki (Manchester City, ING).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco, FRA), Bradley Barcola (PSG, FRA), Ousmane Dembélé (PSG, FRA), Désiré Doué (PSG, FRA), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, ING), Kylian Mbappé (Real Madrid, ESP), Michael Olise (Bayern Munich, ALE) y Marcus Thuram (Inter, ITA).

DT: Didier Deschamps.

Ousmane Dembélé quiere revancha con Francia del Mundial 2022.

Senegal

Arqueros: Édouard Mendy (Al-Ahli, ARA), Mory Diaw (Le Havre, FRA) y Yehvann Diouf (OGC Nice, FRA).

Defensores: Krépin Diatta (AS Monaco, FRA), Antoine Mendy (Niza, FRA), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal, ARA), El Hadji Malick Diouf (West Ham, ING), Mamadou Sarr (Chelsea, ING), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon, FRA), Moustapha Mbow (Paris FC, FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa, ISR), Ismail Jakobs (Galatasaray, TUR) y Ilay Camara (Anderlecht, BEL).

Mediocampistas: Idrissa Gueye (Everton, ING), Pape Gueye (Villarreal, ESP), Lamine Camara (AS Monaco, FRA), Habib Diarra (Sunderland, ING), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, ESP), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich, ALE) y Ismaïla Sarr (Crystal Palace, ING).

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr, ARA), Pape Matar Sarr (Tottenham, ING), Ibrahim Mbaye (PSG, FRA), Assane Diao (Como, ITA), Iliman Ndiaye (Everton, ING), Nicolas Jackson (Bayern Múnich, ALE), Bamba Dieng (Lorient, FRA) y Cherif Ndiaye (Samsunspor, TUR).

DT: Pape Thiaw.

Irak

Arqueros: Fahad Talib (Al-Talaba SC, IRK), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC, IRK) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta, IRK).

Defensores: Hussein Ali (Pogo Szczecin, POL), Manaf Younis (Al-Shorta, IRK), Zaid Tahseen (Pakhtakor, UZB), Rebin Sulaka (Port FC, TAI), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung, IND), Akam Hashem (Al-Zawraa SC, IRK), Merchas Doski (Viktoria Pilzno, RPC) y Ahmed Yahya (Al-Shorta, IRK).

Mediocampistas: Zaid Ismail (Al-Talaba SC, IRK), Amir Al-Ammari (Cracovia, POL), Kevin Yakob (Aarhus GF, DIN), Zidane Iqbal (Utrecht, PBJ), Aimar Sher (Sarpsborg 08, NOR), Mustafa Saadoon (Al-Shorta, IRQ), Youssef Amyn (AEK Larnaka, CHI), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC, EAU), Ahmed Qasem (Nashville SC, USA) y Ali Jasim (Al-Najma, ARA).

Delanteros: Marko Farji (Venezia, ITA), Ali Al-Hamadi (Luton Town, ING), Ali Yousif (Al-Talaba SC, IRK), Aymen Hussein (Al-Karma, IRK) y Mohanad Ali (Dibba SCC, EAU).

DT: Graham Arnold.

Noruega

Arqueros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla, ESP), Egil Selvik (Watford, ALE) y Sander Tangvik (Hamburgo, ALE).

Defensores: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford, ING), Fredrik Bjorkan (Bodo Glimt, NOR), Henrik Falchener (Viking, NOR), Sondre Langas (Derby County, ING), Torbjorn Heggem (Bologna, ITA), Marcus Holmgren Pedersen (Torino, ITA), Julian Ryerson (Borussia Dortmund, ALE), David Moller Wolfe (Wolverhampton, ING) y Leo Ostigard (Genoa, ITA).

Mediocampistas: Thelonious Aasgaard (Rangers, ESC), Fredrik Aursnes (Benfica, POR), Patrick Berg (Bodo Glimt, NOR), Sander Berge (Fulham, ING), Oscar Bobb (Fulham, ING), Jens Petter Hauge (Bodo Glimt, NOR), Antonio Nusa (Leipzig, ALE), Andreas Schjelderup (Benfica, POR), Morten Thorsby (Cremonese, ITA), Kristian Thorstvedt (Sassuolo, ITA) y Martin Odegaard (Arsenal, ING).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, ING), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace, ING) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid, ESP).

DT: Stale Solbakken.

Mundial 2026: GRUPO J

Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA) y Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River, ARG), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Otamendi (River, ARG), Cristian Romero (Tottenham, ING), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Lisandro Martínez (Manchester United, ING), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, FRA).

Mediocampistas: Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Nico Paz (Como, ITA), Enzo Fernández (Chelsea, ING), Leandro Paredes (Boca, ARG), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Nicolás González (Atlético de Madrid, ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP) y Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, USA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter, ITA) y José López (Palmeiras, BRA).

DT: Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso fuer operado y se perdió el Mundial 2022. Hoy, cuatro años más tarde, quiere su revancha.

Argelia

Arqueros: Luca Zidane (Granada, ESP), Oussama Benbot (USM Alger, ALG), Melvin Mastil (Stade Nyonnais, SUI) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine, ARG).

Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona, ITA), Samir Chergui (Red Star, FRA), Rayan Aït-Nouri (Manchester City, ING), Jaouen Hadjam (Young Boys, SUI), Aïssa Mandi (Lille, FRA), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund, ALE), Zineddine Belaïd (JS Kabylie, ALG), Achref Abada (USM Alger, ALG) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis, TUN).

Mediocampistas: Nabil Bentaleb (Lille, FRA), Hicham Boudaoui (Niza, FRA), Houssem Aouar (Al-Ittihad, ARA), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt, ALE), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, ALE), Yacine Titraoui (Charleroi, BEL) y Ramiz Zerrouki (Twente, PBJ).

Delanteros: Mohamed Amoura (Wolfsburg, ALE), Nadhir Benbouali (Gyor, HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail, QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone, ITA), Amine Gouiri (Marsella, FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord, PBJ) y Riyad Mahrez (Al-Ahli, ARA).

DT: Vladimir Pethovic.

Austria

Arqueros: Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo, AUT), Florian Wiegele (Viktoria Plzen, RPC) y Patrick Pentz (Brondby IF, DIN).

Defensores: David Affengruber (Elche, ESP), Kevin Danso (Tottenham, ING), Stefan Posch (Mainz, ITA), David Alaba (Real Madrid, ESP), Philipp Lienhart (Friburgo, ALE), Phillipp Mwene (Mainz, ALE), Alexander Prass (Hoffenheim, ALE), Konrad Laimer (Bayern Munich, GER), Marco Friedl (Werder Bremen, ALE) y Michael Svoboda (Venezia FC, ITA).

Mediocampistas: Xaver Schlager (RB Leipzig, ALE), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, ALE), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, ALE), Florian Grillitsch (Sporting Braga, POR), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, ALE), Romano Schmid (Werder Bremen, ALE), Christoph Baumgartner (RB Leipzig, ALE), Patrick Wimmer (Wolfsburgo, ALE), Paul Wanner (PSV Eindhoven, PBJ) y Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC, ALE).

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado, SRB), Michael Gregoritsch (Augsburgo, ALE) y Sasa Kalajdzic (LASK, ALE).

DT: Ralf Rangnick.

Mundial 2026: GRUPO K

Portugal

Arqueros: Diogo Costa (Porto, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Rui Silva (Sporting, POR) y Ricardo Velho (Genclerbirligi, TUR)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahce, TUR), Joao Cancelo (Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Goncalo Inácio (Sporting, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP), Rúben Dias (Manchester City, ING) y Tomás Araújo (Benfica, POR).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al-Hilal, ARA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Joao Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Manchester United, ING) y Bernardo Silva (Manchester City, ING).

Delanteros: João Félix (Al-Nassr, ARA), Francisco Trincao (Sporting, POR), Francisco Conceicao (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leao (Milan, ITA), Goncalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Goncalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, ARA).

DT: Roberto Martínez

República Democrática del Congo

Arqueros: Timothy Fayulu (FC Noah, ARM), Matthieu Epolo (Standard Liège, BEL) y Lionel Mpasi Nzau (Le Havre, FRA).

Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United, ING), Gédéon Kalulu (Aris, Limassol, CHI), Joris Kayembe (Genk, BEL), Arthur Masuaku (Lens, FRA), Steve Kapuadi (Widzew Lodz, POL), Rocky Bushiri (Hibernian, SCO), Axel Tuanzebe (Burnley, ING), Chancel Mbemba (Lille, FRA) y Dylan Batubinsika (AEL Novibet, GRE).

Mediocampistas: Noah Sadiki (Sunderland, ING), Samuel Moutoussamy (Atromitos, GRE), Edo Kayembe (Watford, ING), Ngal'ayel Mukau (Lille, FRA), Charles Pickel (Espanyol, ESP), Nathanaël Mbuku (Montpellier, FRA), Brian Cipenga (Castellón, ESP), Théo Bongonda (Spartak de Moscú, RUS) y Gaël Kakuta (AEL Novibet, GRE).

Delanteros: Meschak Elia (Alanyaspor, TUR), Fiston Mayele (Pyramids FC, EGI), Cédric Bakambu (Real Betis, ESP), Simon Banza (Al-Jazira, EAU) y Yoane Wissa (Newcastle, ING).

DT: Sebastien Desabre.

Colombia

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), Álvaro Montero (Vélez, ARG) y David Ospina (Atlético Nacional, COL).

Defensores: Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING), Johan Mojica (Mallorca, ESP), Santiago Arias (Independiente, ARG) y Déiver Machado (Nantes, FRA).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United, USA), Richard Ríos (Benfica, POR), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA), Juan Fernando Quintero (River, ARG), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense, BRA) y Kevin Castaño (River, ARG).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich, ALE), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama, BRA) y Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG).

DT: Néstor Lorenzo.

Mundial 2026: GRUPO L

Inglaterra

Arqueros: Dean Henderson (Crystal Palace, ING), Jordan Pickford (Everton, ING) y James Trafford (Manchester City, ING).

Defensores: Dan Burn (Newcastle, ING), Marc Guéhi (Manchester City, ING), Reece James (Chelsea, ING), Ezri Konsa (Aston Villa, ING), Tino Livramento (Newcastle, ING), Nico O'Reilly (Manchester City, ING), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, ALE), Djed Spence (Tottenham, ING) y John Stones (Manchester City, ING).

Mediocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest, ING), Jude Bellingham (Real Madrid, ESP), Eberechi Eze (Arsenal, ING), Jordan Henderson (Brentford, ING), Kobbie Mainoo (Manchester United, ING), Declan Rice (Arsenal, ING) y Morgan Rogers (Aston Villa, ING).

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle, ING), Harry Kane (Bayern Munich, ING), Noni Madueke (Arsenal, ING), Marcus Rashford (Barcelona, ESP), Bukayo Saka (Arsenal, ING), Ivan Toney (Al-Ahli Saudi FC, SAU) y Ollie Watkins (Aston Villa, ING).

DT: Thomas Tuchel.

Croacia

Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb, CRO), Dominik Kotarski (Copenhague, DIN) e Ivor Pandur (Hull City, ING).

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City, ING), Duje Caleta-Car (Real Sociedad, ESP), Josip Sutalo (Ajax, PBJ), Josip Stanisic (Bayern Munich, ALE), Marin Pongracic (Fiorentina, ITA), Martin Erlic (Midtjylland, DIN) y Luka Vuskovic (Hamburger SV, ALE).

Mediocampistas: Luka Modric (Milan, ITA), Mateo Kovacic (Manchester City, ING), Mario Pasalic (Atalanta, ITA), Nikola Vlasic (Torino, ITA), Luka Sucic (Real Sociedad, ESP), Martin Baturina (Como, ITA), Kristijan Jakic (Augsburgo, ALE), Petar Sucic (Inter, ITA), Nikola Moro (Bologna, ITA) y Toni Fruk (HNK Rijeka, CRO).

Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven, PBJ), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim, ALE), Ante Budimir (Osasuna, ESP), Marco Pašali (Atalanta, ITA), Petar Musa (FC Dallas, USA) e Igor Matanovic (Friburgo, ALE).

Panamá

Arqueros: Orlando Mosquera (Al-Fayha, ARA), Luis Mejía (Nacional, URU) y César Samudio (CD Marathón, HON).

Defensores: César Blackman (Slovan Bratislava, ESL), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN), Amir Murillo (Besiktas, TUR), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, CRI), Andrés Andrade (LASK, AUS), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod, RUS), José Córdoba (Norwich City, ING), Eric Davis (Plaza Amador, PAN), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello, VEN) y Roderick Miller (Turan-Tovuz IK, AZE).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC, USA), Adalberto Carrasquilla (Pumas, MEX), Carlos Harvey (Minnesota United, USA), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (Juárez, MEX), César Yanis (Cobresal, CHI), Yoel Bárcenas (Mazatlán, MEX), Alberto Quintero (CD Plaza Amador, PAN) y Azarías Londoño (Universidad Católica, CHI).

Delanteros: Ismael Díaz (Club León, MEX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, CHI) y Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa, CRI).

DT: Thomas Christiansen.