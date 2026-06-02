De ser el mejor del año a quedarse sin Mundial 2026: el drama de Austria a días de enfrentar a Argentina

La Selección de Austria sufrió un golpe inesperado que sacude sus planes para el Mundial 2026 . Christoph Baumgartner , el talentoso mediapunta del RB Leipzig y gran referente ofensivo del equipo, se perderá la cita máxima tras lesionarse en circunstancias insólitas durante la antesala de un amistoso en Viena.

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La baja del futbolista de 26 años llega en el peor momento posible. A solo nueve días de que comience a rodar la pelota en Estados Unidos, México y Canadá, el cuerpo técnico liderado por Ralf Rangnick confirmó que los tiempos de recuperación no alcanzan para que el jugador pueda participar de la fase de grupos.

El incidente ocurrió este lunes mientras el equipo realizaba los ejercicios previos al partido contra Túnez. Baumgartner sintió un dolor agudo en su muslo derecho y debió ser reemplazado de urgencia por Michael Gregoritsch . Lo que inicialmente se esperaba que fuera una simple contractura terminó decantándose en una rotura fibrilar confirmada por estudios médicos.

La federación austríaca fue tajante en sus redes sociales: "Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial". Con este mensaje, se cerró cualquier esperanza de verlo en el Grupo J, donde Austria debe enfrentar a Jordania, Argelia y a la vigente campeona, la Selección Argentina.

Baumgartner llegaba en un estado de gracia absoluto. Había sido elegido recientemente como el Futbolista del Año en su país tras marcar 17 goles en la última temporada de la Bundesliga alemana. Además, ostenta el récord histórico del gol internacional más rápido, anotado a los seis segundos de juego ante Eslovaquia.

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Para Ralf Rangnick, perder a su "diez" es una noticia amarga que obliga a replantear toda la estrategia ofensiva. El equipo europeo, que regresa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, ahora busca desesperadamente un reemplazo en una lista que permite cambios hasta 24 horas antes del debut.

Mientras el resto de la delegación, encabezada por el capitán David Alaba, prepara las valijas para viajar a Estados Unidos este jueves, el cuerpo técnico baraja nombres como Marco Grüll o Dejan Ljubicic para ocupar el lugar vacante. El debut de los austríacos será el 16 de junio ante Jordania en San Francisco.