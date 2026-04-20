20 de abril de 2026 - 19:12

Tras el triunfo en el Maracaná, Independiente Rivadavia sumó un punto de oro

Luego de la hazaña por Copa Libertadores, Independiente Rivadavia igualó sin goles ante Banfield, por la 15° fecha del Apertura.

Independiente Rivadavia tuvo un arranque furioso y generó chances: Bucca fue uno de los que aportó un cabezazo que se fue cerca.

Independiente Rivadavia tuvo un arranque furioso y generó chances: Bucca fue uno de los que aportó un cabezazo que se fue cerca.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Banfield e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 en un partido cerrado, intenso y con pocas situaciones claras. El local tuvo mayor iniciativa en el complemento, pero se encontró con una defensa sólida y un Bolcato firme. La Lepra sostuvo el orden y sumó un punto en una cancha difícil.

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El primer tiempo mostró un desarrollo parejo, con dos equipos que eligieron un enfoque directo y sin demasiadas pausas en la elaboración. Independiente Rivadavia dejó en claro desde el inicio su idea: bloque bajo pra defender, pocos toques tras la recuperación y verticalidad para atacar rápido. En ese contexto, generó sus primeras aproximaciones con movimientos simples pero efectivos, ocupando campo rival y buscando lastimar sin necesidad de acumular posesión.

Se acomodó Banfield

Sin embargo, con el correr de los minutos, el local logró acomodarse. Ajustó su posicionamiento, emparejó la intensidad y empezó a encontrar mejores conexiones, sobre todo en la salida desde el fondo y en la segunda jugada.

Independiente Rivadavia III
Independiente Rivadavia mantiene un largo invicto y es protagonista en el Apertura.

Independiente Rivadavia mantiene un largo invicto y es protagonista en el Apertura.

El partido se jugó más en transiciones que en ataques elaborados. Ambos priorizaron la rapidez sobre la tenencia, lo que generó un ida y vuelta, pero con pocas situaciones claras. El once mendocino mantuvo su estructura compacta, con líneas cortas y orden defensivo, mientras que Banfield intentó progresar con mayor criterio, aunque sin profundidad.

En ese contexto, las ocasiones fueron escasas. La más clara quedó para el local, que encontró un espacio en el tramo final, con el mendocino López García (ex Gimnasia y Esgrima), pero se topó con una buena respuesta del arquero Bolcato. Fue un reflejo de la etapa: un partido cerrado, donde la intensidad superó a la claridad.

El segundo tiempo mantuvo la lógica del primero, aunque con un leve dominio territorial de Banfield. El local intentó asumir el protagonismo, adelantó líneas y buscó jugar más cerca del área rival, pero chocó con una estructura defensiva firme de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia
Sartori fue una de las referencias ofensivas del Azul durante el duelo en el Florencio Solá.

Sartori fue una de las referencias ofensivas del Azul durante el duelo en el Florencio Solá.

La Lepra eligió sostenerse en bloque medio, cerrando espacios por dentro y obligando a su rival a resolver desde posiciones incómodas. Cuando esa contención no alcanzó, apareció Bolcato con intervenciones seguras para sostener el cero. La lluvia le dio mayor velocidad al juego, aunque ninguno logró capitalizarlas con claridad.

Los cambios de Berti apuntaron a ganar profundidad y explosión en los últimos metros, con ingresos que buscaban atacar mejor los espacios, pero el equipo no logró modificar sustancialmente su peso ofensivo. Sí mostró una leve mejora en la intención de avanzar.

Banfield, por su parte, recurrió a remates de media distancia. La más clara estuvo en los pies de Méndez, que definió desviado en una posición inmejorable. En un partido cerrado, esa falta de precisión terminó siendo determinante para el empate sin goles.

Para la Lepra fue la confirmación de que podría definir la instancia de playoffs en condición de local, además de extender la racha sin derrotas a siete encuentros.

Banfield vs Independiente Rivadavia

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