Lisandro Martínez respondió con firmeza a las críticas de las viejas glorias del Manchester United

Tras una actuación memorable en el clásico, el defensor argentino Lisandro Martínez, contestó a comentarios de ex jugadores y señaló que no le afectan.

Antes del clásico, legendarios exjugadores como Paul Scholes y Nicky Butt habían expresado dudas sobre el rendimiento del argentino en programas de análisis futbolístico, incluso poniendo en cuestión su capacidad para enfrentar a un delantero de élite como Erling Haaland.

Qué respondió Lisandro Martínez a las múltiples críticas hacia él

"Licha" Martínez no se quedó callado tras el partido y contestó con firmeza: dijo que sus críticos pueden “decir lo que quieran” y dejó en claro que si tienen algo que expresarle personalmente, pueden hacerlo frente a frente, incluso “en su casa o donde sea”.

El defensor dejó saber que esos comentarios no influyen en su rendimiento ni en su enfoque, aseguró que su motivación principal viene de su familia y de dar lo mejor por su club, y que su atención está centrada únicamente en el desempeño colectivo e individual sobre la cancha.

La respuesta de Scholes llegó después a través de redes sociales, con un comentario sarcástico reconociendo el buen partido del argentino, lo que sumó otra vuelta de tuerca a este intercambio entre protagonista y comentarista.

El cruce dejó en evidencia el carácter competitivo de Lisandro Martínez, que respondió dentro y fuera de la cancha en un contexto de alta exposición. Con actuaciones sólidas y personalidad para enfrentar las críticas, el defensor argentino se afirma como una pieza clave del United, decidido a hablar con su rendimiento en cada partido.

