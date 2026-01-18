Lisandro Martínez respondió con firmeza a las críticas de las viejas glorias del Manchester United

Tras una actuación memorable en el clásico, el defensor argentino Lisandro Martínez, contestó a comentarios de ex jugadores y señaló que no le afectan.

Antes del clásico, legendarios exjugadores como Paul Scholes y Nicky Butt habían expresado dudas sobre el rendimiento del argentino en programas de análisis futbolístico, incluso poniendo en cuestión su capacidad para enfrentar a un delantero de élite como Erling Haaland.

image Qué respondió Lisandro Martínez a las múltiples críticas hacia él "Licha" Martínez no se quedó callado tras el partido y contestó con firmeza: dijo que sus críticos pueden “decir lo que quieran” y dejó en claro que si tienen algo que expresarle personalmente, pueden hacerlo frente a frente, incluso “en su casa o donde sea”.

El defensor dejó saber que esos comentarios no influyen en su rendimiento ni en su enfoque, aseguró que su motivación principal viene de su familia y de dar lo mejor por su club, y que su atención está centrada únicamente en el desempeño colectivo e individual sobre la cancha.

image La respuesta de Scholes llegó después a través de redes sociales, con un comentario sarcástico reconociendo el buen partido del argentino, lo que sumó otra vuelta de tuerca a este intercambio entre protagonista y comentarista.