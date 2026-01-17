17 de enero de 2026 - 16:26

Manchester United se quedó con el derby de la ciudad en un partido emocionante por la Premier League

En Old Trafford, el Manchester United se impuso 2-0 sobre el Manchester City y lo frenó en la pelea por el campeonato.

El clásico de Manchester nuevamente es rojo.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Manchester United selló una actuación brillante en el clásico de Manchester que se disputó este sábado por la fecha 22 de la Premier League, al derrotar por 2-0 al Manchester City en Old Trafford. El partido marcó un punto de inflexión para los locales, que llegaron al duelo con la intención de recuperar ritmo y resultados.

La victoria se definió en el segundo tiempo con goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu, después de un primer tiempo parejo en el que el United controló el ritmo y generó varias oportunidades sin poder concretar.

Gran comienzo para el interinato de Michael Carrick en Manchester United

El conjunto dirigido por Michael Carrick, en su primer clásico al frente del equipo como entrenador interino, mostró una sólida estructura defensiva y transiciones rápidas que desactivaron los intentos de un City que dominó la posesión pero no logró traducirlo en oportunidades claras.

Entre los protagonistas se destacó el argentino Lisandro Martínez, quien fue titular en la zaga y marcó diferencias desde su firmeza defensiva, neutralizando las principales amenazas del rival. Su presencia aportó seguridad a un United que, con esta victoria, consiguió un resultado clave ante un clásico rival.

Con el triunfo, el Manchester United se ubica momentáneamente en puestos de clasificación a competiciones europeas y suma impulso en su camino por recuperar protagonismo en la Premier League, mientras que el City ve frenadas sus aspiraciones de acercarse a la cima de la tabla.

Esta victoria en el clásico no solo le permitió al United sumar tres puntos de enorme valor, sino también recuperar confianza y crédito futbolístico ante su gente. Con Lisandro Martínez como uno de los pilares defensivos, el equipo mostró carácter y solidez para imponerse en un partido bisagra, mientras que el City deberá reponerse rápido si quiere seguir en la pelea por los primeros puestos de la Premier League.

