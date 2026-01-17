Boxeo: Confusión, golpe por la espalda y hospitalización en un polémico combate en la FAB

La velada estelar entre Fausto Báez y Facundo Dávila, programada en el ring de la Federación Argentina de Boxeo , terminó de una manera inesperada y alarmante. El combate, que tuvo luga r durante una de las primeras jornadas pugilistas de 2026 , fue detenido tras el segundo asalto cuando el dominicano fue superado por su rival. Un golpe de cabeza seguido por una serie de golpes fuertes dejó a Báez con síntomas preocupantes, que culminaron con una internación de urgencia. El equipo de Báez reclama que el árbitro debió haber detenido la pelea antes para proteger la salud del boxeador.

El enfrentamiento en la categoría superwelter comenzó con un claro dominio de Facundo Dávila, quien presionó a Báez desde el primer asalto. En ese round inicial, Dávila conectó varios golpes certeros que llevaron a Báez contra las cuerdas, pero logró sobrevivir a la embestida y se mantuvo en pie hasta la campana. Sin embargo, ya se notaba que el dominicano no estaba en su mejor forma física y su cuerpo comenzaba a mostrar signos de agotamiento.

La segunda ronda fue la que desató el caos. Dávila continuó dominando la pelea y, cuando restaban apenas dos minutos, un golpe de cabezazo dejó a Báez visiblemente aturdido. A pesar de los evidentes síntomas de conmoción, el combate continuó. Sin embargo, la confusión fue creciendo cuando, tras un asedio de Dávila, el árbitro intervino para terminar la pelea y Báez, visiblemente desorientado, lanzó un golpe a su rival por la espalda mientras este comenzaba a festejar.

La escena fue desconcertante. Los entrenadores de Báez, que incluyen al padre de Brian Castaño, el ex campeón mundial, rápidamente se disculparon por el incidente, pero la preocupación por la salud del dominicano se intensificó. En los vestuarios, Báez mostró más síntomas de confusión, y fue rápidamente trasladado al Hospital Durán, donde se le realizaron tomografías.

Desde la cuenta oficial de Instagram de Fausto Báez, su pareja y manager, Victoria Rodríguez, actualizó a los seguidores sobre su estado: "Fausto está estable, pero tiene que ser observado. Tiene un golpe frontal leve que le provocó pérdida de conciencia, además de un golpe en la nuca. Su ojo derecho está nublado", informó. Rodríguez también expresó su descontento con la decisión del árbitro de continuar la pelea pese a los claros signos de lesión de Báez. "Debieron haber detenido la pelea antes. No estaba para seguir", añadió en su mensaje.

El boxeador de 30 años, quien debutó en el circuito profesional en 2025, había mostrado un buen comienzo en su carrera, sumando victorias tanto por decisión como por nocaut. Sin embargo, esta derrota y los incidentes derivados de la confusión en el ring marcaron un golpe duro para su prometedora trayectoria.

image Fausto Báez vs Facundo Dávila @BoxeoDePrimera

Internación y preocupaciones sobre la seguridad

Por otro lado, Facundo Dávila, quien se mantiene invicto en su carrera profesional, también reaccionó ante lo sucedido. En sus declaraciones tras la victoria, expresó: "Este es un deporte de riesgo. Agradezco a todos los que me apoyaron, y me siento feliz por la victoria. Pero en estos momentos, lo más importante es la salud de mi rival", comentó el de Lanús.

Mientras tanto, Fausto Báez sigue en observación, y su equipo promete que tomará un breve descanso antes de decidir su futuro dentro del boxeo. A pesar de lo sucedido, Báez dejó un mensaje a sus seguidores, agradeciendo el apoyo recibido: "No fue mi noche, pero sigo adelante. Agradezco a todos los que me hicieron el aguante", escribió el pugilista, quien se mostró optimista sobre su recuperación.

El caso generó un debate sobre la responsabilidad de los árbitros y el protocolo en casos de lesiones en el boxeo. La pelea dejó una marca no solo por la victoria de Dávila, sino por las dudas que surgieron sobre la protección de los boxeadores en situaciones de evidente riesgo.