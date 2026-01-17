Dos segundos que hacen historia, Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026

Tras una vibrante definición, Luciano Benavides se impuso a Brabec en la última etapa y se suma a una exclusiva lista de campeones.

Luciano Benavides salió campeón en la categoría reina tras la decimotercera edición de motociclismo en el Dakar. Ayer había perdido el liderazgo en la categoría y, aunque la diferencia con el primero era de 3 minutos y 20 segundos, el argentino nunca perdió la fe “La carrera hay que correrla, así que todavía faltan 100 kilómetros”.

Hasta el último momento de la definición se hizo esperar el nuevo campeón, ya que se impuso sobre Ricky Brabec por tan solo dos segundos, en una de las diferencias más ajustadas que se recuerden en la competición. Tras haber tenido ventaja, el estadounidense sufrió fallas en la recta final de la carrera, algo que Benavides no perdonó, convirtiéndose así en el nuevo campeón y en el segundo sudamericano en ganar en esta categoría. El primero fue su hermano, Kevin Benavides.

image Una definición para los libros de Historia Corría el kilómetro 98 y el líder de la general, Ricky Brabec, se encaminaba al segundo lugar de la etapa y al título, tras haber logrado una ventaja de más de tres minutos el viernes. Sin embargo, un error impensado le costó caro al norteamericano ya que tomó el camino equivocado y no pudo dar marcha atrás en su decisión. Esto provocó que el argentino, que venía pisándole los talones, le arrebatara el triunfo por tan solo dos segundos y se quedara con la condecoración máxima junto a su equipo.

El resultado fue el esperado para el argentino, que gritó campeón. En contraste, el motociclista estadounidense llegó en silencio y visiblemente frustrado al enterarse del desenlace tras su error. De todos modos, esto no opaca la impecable carrera del piloto en la categoría, ya que consiguió dos títulos, en 2020 y 2024. Este año, no pudo ser para el conductor de Honda.

image Benavides es el apellido del Dakar Luciano Benavides, con esta victoria, replicó lo hecho por su hermano Kevin, quien alzó la corona en los años 2021 y 2023, compitiendo de igual a igual con Ricky Brabec. Tras su retiro de las motos, el bicampeón del Dakar continúa compitiendo, pero esta vez en la clase Challenger de autos, asumiendo un nuevo desafío en su carrera. Incluso, el mismo día en que Luciano ganó la séptima etapa, Kevin hizo lo propio en su categoría.