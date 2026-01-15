Final de suspenso en el Dakar: Luciano Benavides es líder tras la polémica maniobra de Honda

El salteño Luciano Benavides saltó a la cima de la clasificación general del Rally Dakar 2026 tras finalizar cuarto en la undécima etapa entre Bisha y Al Henakiyah. Sin embargo, su liderato es frágil: aventaja por apenas 23 segundos a Ricky Brabec, quien ralentizó su marcha a propósito para obligar al argentino a abrir pista mañana.

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar: el argentino quedó a un paso de la gloria en motos

La etapa 11, que recorrió casi 900 kilómetros totales, fue una verdadera partida de ajedrez sobre ruedas. El estadounidense Skyler Howes se quedó con la victoria del día, seguido por su compañero de equipo en Honda , Adrien Van Beveren. Pero la noticia que sacudió el campamento fue la decisión de Ricky Brabec .

Durante gran parte del tramo, el norteamericano fue el más rápido en pista y era el líder virtual de la carrera por casi cuatro minutos. No obstante, en los kilómetros finales, Brabec bajó deliberadamente el ritmo . Esta maniobra buscó cederle el liderazgo a Benavides para que el argentino sea quien largue primero en la penúltima etapa, cargando con la difícil tarea de navegar sin huellas previas.

Este "regalo envenenado" deja a Benavides en una situación de máxima presión. Mañana, el piloto de KTM deberá abrir pista en un trayecto de 311 kilómetros cronometrados entre Al Henakiyah y Yanbu, mientras Brabec saldrá por detrás con la referencia visual de su competidor.

Pese a la controvertida estrategia propuesta por Honda, Luciano Benavides se mostró firme y crítico con su rival: "Yo no juego a ninguna estrategia, no me he frenado como lo ha hecho Ricky hoy ", disparó el salteño al llegar al campamento. El piloto de Red Bull KTM aseguró que prefiere dar el 100% a su manera en lugar de especular con los tiempos.

La desventaja numérica es otro factor clave en este cierre. Mientras que Honda cuenta con cuatro representantes entre los seis primeros de la general para apuntalar a Brabec, KTM solo tiene a Benavides y a un Edgar Canet que hoy terminó tercero para intentar ayudarlo. Daniel Sanders, el otro hombre fuerte de la marca austríaca, corre maltrecho tras sufrir fracturas de clavícula y esternón el miércoles.

El camino final hacia el Touareg

La lucha por el título parece reducida a un mano a mano electrizante. Benavides busca su primer trofeo Touareg, mientras que su hermano mayor, Kevin Benavides, también dio pelea hoy ubicándose cuarto en la etapa y escalando hasta la novena posición de la general.

Con solo dos jornadas por delante antes de la meta final en Yanbu el 17 de enero, la diferencia de 23 segundos es la más ajustada en la era moderna del Dakar para esta instancia. La etapa de este viernes será decisiva: si Luciano logra sostener la navegación sin perder tiempo ante Brabec, estará a un paso de emular las hazañas de su hermano y traer nuevamente la corona a Salta.