Dakar 2026: Luciano Benavides perdió el liderazgo y la general entra en zona de definición

El salteño Luciano Benavides resignó la punta del Rally Dakar 2026 tras una exigente novena etapa. Ahora marcha tercero y busca recortar distancias en el desierto.

Luciano Benavides perdió la punta en el Rally Dakar 2026.

Los Andes
La novena etapa del Rally Dakar 2026 sacudió la clasificación general de motos. El piloto argentino Luciano Benavides, que llegaba como puntero, arribó relegado en la primera parte de la etapa maratón y cayó al tercer lugar. El español Tosha Schareina se quedó con el triunfo del día, mientras que el australiano Daniel Sanders recuperó el mando de la competencia.

La exigencia del terreno en Arabia Saudita pasó factura en la novena jornada de competencia. El piloto salteño Luciano Benavides, que defendía la posición de privilegio en la categoría de motos, sufrió un retroceso significativo tras completarse la primera mitad de la etapa maratón. Esta instancia, caracterizada por la imposibilidad de recibir asistencia técnica externa, puso a prueba la resistencia de los competidores sobre un recorrido cronometrado de 418 kilómetros.

El ganador del día fue el español Tosha Schareina, quien detuvo el cronómetro en 3h45:42, logrando una ventaja de 4:35 sobre Daniel Sanders y desplazando a Benavides del foco principal de la jornada. Para el piloto del equipo Red Bull KTM, el arribo en la novena posición -a 11:50 del líder del tramo- representó un punto de inflexión en sus aspiraciones inmediatas, cediendo el terreno que había conquistado con esfuerzo en la jornada previa.

El impacto de la etapa maratón en la general

La clasificación general de este Dakar 2026 tomó un nuevo rumbo tras los resultados obtenidos en el desierto saudí. Daniel Sanders capitalizó su regularidad para recuperar el mando de la competencia. El australiano ahora lidera con una ventaja de 6:24 sobre el estadounidense Ricky Brabec, quien se mantiene como el escolta más cercano tras finalizar cuarto en la especial de hoy.

Luciano Benavides, a pesar del traspié, se mantiene plenamente competitivo y en la conversación por el trofeo principal, aunque ahora desde el tercer escalón del podio virtual. El argentino quedó a una distancia de 7:05 respecto a Sanders, una brecha que, si bien es considerable en la alta competencia, no lo descarta de la lucha final dada la dureza del recorrido que aún resta sortear. Por detrás, Schareina se ubica cuarto a más de 15 minutos, mientras que otros competidores de peso, como el chileno Nacho Cornejo, ya marchan a más de una hora de distancia del líder.

Un escenario abierto para el tramo final

El futuro inmediato para el representante argentino dependerá de su capacidad de reacción en la segunda parte de la etapa maratón que concluye este miércoles. La carrera se mantiene abierta y marcada por una imprevisibilidad constante, donde un mínimo error o una falla mecánica puede reordenar las posiciones de vanguardia en cuestión de minutos.

Benavides afrontará los próximos kilómetros con el objetivo claro de recuperar los minutos perdidos y presionar a los líderes de Honda y KTM. El equipo técnico y el propio piloto saben que la regularidad en el tramo final será la llave para volver a lo más alto. La competencia entra ahora en su fase de mayor desgaste, donde la estrategia de navegación y el cuidado de los neumáticos en suelos exigentes definirán quién llega con chances reales al cierre de la aventura en Arabia Saudita.

