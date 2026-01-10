El Dakar más exigente que nunca: sin victorias argentinas pero con saldo positivo en Arabia Saudita

El Rally Dakar 2026 completó el viernes su sexta etapa, la más larga de todo el recorrido con más de 900 kilómetros , que unió Hail con Riad en Arabia Saudita , y ayer fue el día de descanso. Entre pura arena después de un sinfín de piedras , fue el primero de los tramos sin victorias argentinas, aunque positivo para la general.

La etapa 7 se largó anoche, a la 1 de la mañana (hora argentina), con 462 kilómetros de velocidad cronometrada y 414 km de enlace.

En motos , después de haber ganado en el cierre de la primera etapa maratón del jueves, Luciano Benavides fue 6° el viernes con la KTM oficial y se mantiene 3° del acumulado , a 8m55 del australiano Daniel Sanders . El salteño va de menor a mayor y llega en alza a la segunda semana.

Sobre dos ruedas, en la subcategoría Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan sigue en carrera rumbo a la meta del 17 de enero . Fue 26° y subió un peldaño hasta el puesto 25 global, mientras que 42° pasó el control el riocuartense Leonardo Cola, dueño del P38.

En autos, el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah se impuso y le arrebató la punta de la general al sudafricano Henk Lategan . Allí, Argentina quedó sin representantes en Ultimate tras el abandono de Eduardo Blanco, copiloto de Jesús Calleja , tras un impactante vuelco.

En la divisional Challenger, la de mayor presencia nacional, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini está 2° del acumulado, aunque el viernes fue cuarto. Están apenas a 4m57 del líder, el español Pau Navarro, que quiere defender su título del 2025.

image

Terceros de la etapa arribaron el salteño Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna, que treparon hasta el 12° de la carrera, mientras que, en la general, el último escalón del podio lo ocupan el chileno Lucas del Río y el navegante mendocino Bruno Jacomy, a 25m54.

El pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana de copiloto, arribó 16° del día tras un vuelco sin consecuencias, pero aún marcha 5° (+1m23s39), seguido de Puck Klaasen, la neerlandesa que tiene como navegante al argentino Augusto Sanz, 5° a 1h39m22 tras el P5 entre Hail y Riad, justo por delante del líder.

brunojacomy_613145918_18545503036055039_6189495294398374352_n

El español Oscar Ral, que lleva a su lado al cordobés Fernando Acosta, terminó 8°, aunque muy lejos en la general. Ambos esperan la definición de la organización, tras haber apelado por una descalificación acusados de recibir asistencia externa.

Decimoctavo arribó Pablo Copetti, que cerró una complicada primera semana (está 16°) marcada por una intensa disputa interna ante manejos del equipo francés MMP, a quienes acusó de no ser atendido en tiempo y forma por priorizar a los pilotos de su misma bandera.

image

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini aparecieron 8° en Riad y continúan séptimos, a 1h56m54 del norteamericano Brock Heger, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron al frente buena parte del recorrido, pero un inconveniente sobre el final los dejó 11°. Aun así, alcanzaron el top 10.

Finalmente, Benjamín Pascual fue 3° y cayó al P2 del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica china Segway, a 5 puntos del camión híbrido Man del experimentado trío español Jordi Juvanteny-José Luis Criado-Xavier Rivas. Y Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 51° en Classic.