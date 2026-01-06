Puck Klaassen hace historia en la Etapa 3 del Dakar 2026

La piloto neerlandesa se convirtió en la quinta mujer en ganar una etapa del Rally Dakar, mientras Daniel Sanders mantiene el liderazgo entre las motos.

Talento. Puck Klaassen y su navegante, el argentino Augusto Sanz, se impusieron en la Etapa 3 del Dakar.

La tercera etapa del Rally Dakar 2026, con largada y llegada en Al Ula, recorrió un total de 736 kilómetros, de los cuales 422 fueron tramos cronometrados. En la categoría Challenger, Puck Klaassen, junto al copiloto argentino Augusto Sanz (KTM), hizo historia al convertirse en la quinta mujer en ganar una etapa del Dakar.

La piloto neerlandesa, con un tiempo de 4h28m25s, superó a Yasir Seaidan por 8m25s y a Paul Navarro por 11m18s. En la general, Seaidan lidera con 13h47m51s, seguido de Klaassen a 2m53s y Lucas Del Río a 3m50s.

Dakar 2026 Veloz. Guthier ganó la tercera etapa y se subió a la cima en la general. Gentileza Ford se impone en Ultimate En autos de la categoría Ultimate, la tercera etapa consolidó el dominio de los Ford Raptor, que ocuparon los cinco primeros lugares en la general. El estadounidense Mitch Guthrie se impuso en la etapa con 4h04m32s, seguido por Martin Prokop (Ford) a 2m27s y Guy Botterill (Toyota) a 5m23s. Guthrie también lidera la general con 11h27m20s, con Prokop a 26s y Mattias Ekstrom a 1m08s.

Sanders, al frente en motos Entre las motos, Daniel Sanders (KTM) continúa firme en la general con 12h12m31s. En la etapa, el español Tosha Schareina (Honda) se impuso con 4h26m39s, seguido por Ricky Brabec (Honda) a 2m17s y Sanders a 3m23s. El salteño Luciano Benavides marcha quinto a 11m06s.

En Rally 2, ganó Michel Docherty (KTM), mientras que los argentinos Santiago Rostan y Leonardo Cola finalizaron 36° y 45°, respectivamente. En SSV, lidera Brick Hegan (Loeb Fraymedio), con Manuel Andújar y Jeremías González Ferioli en noveno y vigésimo primero lugar.

Cuarta etapa: Gestión de vehículos y vivacs dobles La cuarta etapa volverá a poner a prueba a pilotos y copilotos entre los espectaculares paisajes de Al Ula. La mayor parte del recorrido transcurre por espacios abiertos, aunque los zigzags entre relieves accidentados obligan a una gestión cuidadosa del ritmo y del vehículo. En la llegada, dos vivacs recibirán a los competidores: uno para motos y otro para autos y camionetas, permitiendo asistencia entre equipos sin límite de tiempo.