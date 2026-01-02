Dakar 2026: con la baja sensible de Juan Cruz Yacopini, un solo mendocino dirá presente en Arabia Saudita

Con todo ya preparado y la sede que se repite en Arabia Saudita, comienza la que será una edición difícil del Dakar por la situación de Juan Cruz Yacopini.

Pese a las dificultades, arranca con todo el Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar marcará el comienzo de la agenda oficial del deporte motor. Desde este sábado 3 de enero y hasta el 17, la competencia vivirá una nueva edición en Arabia Saudita. Será un renovado diseño del trazado de las rutas y con una única presencia de Mendoza tras la delicada situación de Juan Cruz Yacopini luego del accidente.

El accidente que sufrió el piloto mendocino sigue generando la preocupación de todos y significa una baja importante en los representantes locales. Por ahora, el piloto de 26 años continúa internado en estado reservado en la Clínica de Cuyo.

image Con la baja sensible de Yacopini, Bruno Jacomy será el único representante mendocino que competirá en la categoría de autos en el Dakar, pero será como navegante del chileno Lucas del Río.

En total, el Rally Dakar contará con 13 etapas más el tradicional Prólogo que marcará el orden de largada, cumpliendo con 5 mil kilómetros de trazado. Por Argentina serán 20 pilotos y navegantes distribuidos en las categorías Motos, Autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y Mission 1000.

La dupla del mendocino Bruno Jacomy (izquierda de la foto) y su piloto Lucas del Río. Gentileza Los pilotos que representarán a Argentina en el Dakar Por el lado de las motos están, Luciano Benavides (Rally GP) Leonardo Cola (Rally2) Santiago Rostán (Rally2). En autos únicamente estará el piloto mendocino Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río).