Operaron con éxito al piloto mendocino Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini fue operado tras sufrir un accidente en El Carrizal. Permanece internado en la Clínica de Cuyo en estado crítico y con pronóstico reservado.

Tras el grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini fue operado este martes.

Tras el grave accidente en El Carrizal, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini fue operado este martes. 

Juan Cruz Yacopini, piloto de 26 años, fue operado en la Clínica de Cuyo tras el accidente que sufrió en El Carrizal. La intervención consistió en una fijación cervical para inmovilizar el cuello y proteger la médula espinal, evitando daños mayores y permitiendo el inicio de la recuperación. La cirugía, compleja y prolongada, tuvo un resultado satisfactorio según los especialistas.

yacopini
Juan Cruz Yacopini fue operado con éxito y se espera su evolución.

Juan Cruz Yacopini fue operado con éxito y se espera su evolución.

Accidente y estado crítico

El joven ingresó ingresado en estado crítico el pasado viernes 19 de diciembre, luego de lanzarse de cabeza al agua mientras estaba con amigos y golpearse contra un banco de arena, provocándose severas lesiones cervicales. Desde entonces, permanece bajo vigilancia estricta de los médicos.

Tras la intervención, Juan Cruz Yacopini continúa en terapia intensiva, lúcido y con respiración asistida. Pese al éxito de la operación, su estado sigue siendo crítico y con pronóstico reservado. Los especialistas destacan que la evolución en las próximas horas será determinante para su recuperación y que el seguimiento constante es fundamental debido a la gravedad de las lesiones.

Familiares, amigos y seguidores del piloto siguen de cerca cada novedad de su evolución. La cirugía representa un paso clave, pero los próximos informes médicos serán determinantes para definir los siguientes pasos en el tratamiento y la rehabilitación de Juan Cruz Yacopini, mientras se mantiene la esperanza de superar esta crítica etapa.

