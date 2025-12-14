14 de diciembre de 2025 - 20:52

Juan Cruz Yacopini, el mendocino campeón del Mundial de Bajas, premiado en la gala de la FIA

El piloto mendocino recibió en Tashkent el título de campeón del Mundial de Bajas 2025, donde compartió la velada con Lando Norris. Yacopini reafirmó su liderazgo en el Rally Raid internacional y se prepara para el Rally Dakar 2026.

En la gala de FIA realizada en Uzbekistán, el piloto mendocino (derecha) y el navegante español recibieron la distinción de campeones mundiales de Bajas 2025.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Juan Cruz Yacopini se convirtió en el máximo exponente argentino en el Mundial de Bajas, la principal categoría de autos en el Rally Raid. Su título en 2025 refleja una temporada impecable, que lo consolida como referente del automovilismo nacional en competencias de alto nivel.

Por Sergio Faria

El mendocino recibió el galardón durante la Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que tuvo lugar en Tashkent, Uzbekistán, junto con otras figuras destacadas del automovilismo mundial. La ceremonia también incluyó la Asamblea General Anual, donde el Automóvil Club Argentino (ACA) y el Museo Juan Manuel Fangio fueron distinguidos por su contribución al deporte motor.

El mendocino Juan Cruz Yacopini (Toyota) junto al navegante español, Dani Oliveras terminó segundo en Arabia Saudita, dond se corrió la primera fecha del Mundial de Bajas FIA.. (Prensa Más Eventos)
Preparación para el Rally Dakar

Tras su coronación mundial, Yacopini ya proyecta su próxima competencia: el Rally Dakar 2026, que se disputará del 3 al 17 de enero. La dupla con el navegante Dani Oliveras busca seguir sumando logros en la categoría más exigente del Rally Raid, consolidando a Argentina como protagonista internacional.

Cavigliasso y Pertegarini brillan en Rally Raid

El matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini también recibió sus galardones en Tashkent, tras consagrarse Campeones del Mundo en la categoría Challenger de Rally Raid. Para Cavigliasso fue su primer campeonato mundial, mientras que Pertegarini revalidó su corona tras una temporada sobresaliente. Ambos pilotos también ganaron el Rally Dakar 2025 y ya se preparan para nuevos desafíos en 2026.

image
Los cordobeses Valentina Pertegarini y Nicol&aacute;s Cavigliasso, campeones mundiales de Rally Raid.

La juventud argentina dejó su marca

La nueva generación de pilotos argentinos también se hizo presente. Con apenas 16 años, Genaro “Gino” Trappa fue reconocido como campeón de la Fórmula 4 CEZ, la categoría de Europa Central, mostrando la proyección del talento nacional en el automovilismo internacional.

image
La gala y entrega de los premios de la Federaci&oacute;n Internacional del Autom&oacute;vil (FIA), se realiz&oacute; en la ciudad de Tashkent, Uzbekist&aacute;n.

Reconocimientos institucionales: Museo Fangio y ACA

En el tramo final de la gala, la FIA entregó la Heritage Promotion Cup 2025 al Museo Juan Manuel Fangio, ubicado en Balcarce, por su labor en preservar y difundir el legado del Quíntuple campeón mundial.

El presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, expresó: “Nos complace ver que el compromiso del Museo Fangio haya sido reconocido entre todos los clubes miembros de la FIA. Felicitaciones y gracias al equipo por proteger nuestro patrimonio automovilístico”.

Un futuro prometedor para el automovilismo argentino

El reconocimiento a Juan Cruz Yacopini como a Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, refleja el crecimiento de Argentina en el automovilismo mundial. La presencia de pilotos argentinos en estas competencias internacionales refuerza la posición del país dentro de la FIA y mantiene viva la expectativa de grandes eventos como el Rally Mundial (WRC) y la posible vuelta de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

