19 de diciembre de 2025 - 21:14

El piloto Juan Cruz Yacopini está grave tras golpearse la cabeza en un accidente en El Carrizal

El herido es Juan Cruz Yacopini, de 26 años, reconocido empresario y deportista, que sufrió un grave traumatismo de cráneo tras zambullirse desde una lancha en una zona de escasa profundidad del dique. Permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo.

Juan Cruz Yacopini quedó internado en grave estado tras golpearse la cabeza en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini quedó internado en grave estado tras golpearse la cabeza en El Carrizal

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un hombre de 26 años, identificado luego como el empresario y deportista Juan Cruz Yacopini, permanece internado en el Hospital Perrupato luego de sufrir un severo traumatismo de cráneo en el Dique El Carrizal. El joven se zambulló en el lago desde una lancha sin percatarse de que la profundidad no era suficiente y golpeó su cabeza contra una piedra.

Leé además

Un empresario está denunciado por abusos a los compañeros de su hijo 

Imputaron a un reconocido empresario por presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo

Por Redacción Policiales
Más de 20 detenidos en diferentes allanamientos

Megaoperativos en Mendoza: más de 20 detenidos en distintos allanamientos

Por Redacción Policiales

El accidente ocurrió alrededor de las 17.30, en el lago, frente al camping El Biguá.

yacopini

Un grupo de personas pasaba la tarde en una lancha cuando uno de los integrantes decidió darse un chapuzón en el lago, una práctica que está prohibida por razones de seguridad.

Tras zambullirse y sumergirse parcialmente, el joven quedó flotando en el agua. Sus acompañantes se alertaron al notar la falta de reacción, lo retiraron del lago y constataron que se encontraba inconsciente, con un evidente traumatismo de cráneo.

De inmediato, el grupo reaccionó cargándolo en un vehículo particular e iniciando el traslado de emergencia, mientras se daba aviso al 911. En un punto del trayecto se encontraron con una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, que continuó con el traslado.

Mientras se dirigían al Hospital Perrupato, en San Martín, el herido sufrió un paro cardiorrespiratorio, que logró ser revertido por el personal médico.

El paciente ingresó por la guardia y fue sometido a una serie de estudios para evaluar la gravedad de las lesiones, quedando internado en la unidad de cuidados intensivos.

Luego fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado en terapia intensiva.

El herido fue identificado como Juan Cruz Yacopini, un empresario y deportista, miembro del equipo de Toyota Gazoo Racing Sudafrica que compite en el Rally Dakar y que fue campeón en una ocasión de la Copa Mundial de Bajas de la FIA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué se sabe de la muerte del soldado en Mendoza y la triste coincidencia con el de Olivos y el de Corrientes

Qué se sabe de la muerte del soldado en Mendoza y la preocupante coincidencia con otros dos casos

Por Ignacio de la Rosa
Un trágico accidente de tránsito se registró esta madrugada en Lavalle, donde un hombre murió tras el vuelco de un camión.

Tragedia en Lavalle: se le cortó la dirección del camión, volcó en la Ruta 40 y murió

Por Redacción Policiales
Murió un joven motociclista de 21 años: chocó de atrás a un auto y terminó en un canal

Murió un joven motociclista de 21 años: chocó de atrás a un auto y terminó en un canal

Por Redacción Policiales
Investigan el crimen de un hombre en Guaymallén.

Encontraron muerto a un soldado voluntario del Ejército Argentino en su casa en Las Heras

Por Redacción Policiales