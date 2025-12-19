El piloto Juan Cruz Yacopini está grave tras golpearse la cabeza en un accidente en El Carrizal

Un hombre de 26 años, identificado luego como el empresario y deportista Juan Cruz Yacopini, permanece internado en el Hospital Perrupato luego de sufrir un severo traumatismo de cráneo en el Dique El Carrizal . El joven se zambulló en el lago desde una lancha sin percatarse de que la profundidad no era suficiente y golpeó su cabeza contra una piedra .

El accidente ocurrió alrededor de las 17.30, en el lago, frente al camping El Biguá.

Un grupo de personas pasaba la tarde en una lancha cuando uno de los integrantes decidió darse un chapuzón en el lago, una práctica que está prohibida por razones de seguridad.

Tras zambullirse y sumergirse parcialmente, el joven quedó flotando en el agua. Sus acompañantes se alertaron al notar la falta de reacción, lo retiraron del lago y constataron que se encontraba inconsciente , con un evidente traumatismo de cráneo.

De inmediato, el grupo reaccionó cargándolo en un vehículo particular e iniciando el traslado de emergencia, mientras se daba aviso al 911 . En un punto del trayecto se encontraron con una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, que continuó con el traslado.

Mientras se dirigían al Hospital Perrupato, en San Martín, el herido sufrió un paro cardiorrespiratorio, que logró ser revertido por el personal médico.

El paciente ingresó por la guardia y fue sometido a una serie de estudios para evaluar la gravedad de las lesiones, quedando internado en la unidad de cuidados intensivos.

Luego fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado en terapia intensiva.

El herido fue identificado como Juan Cruz Yacopini, un empresario y deportista, miembro del equipo de Toyota Gazoo Racing Sudafrica que compite en el Rally Dakar y que fue campeón en una ocasión de la Copa Mundial de Bajas de la FIA.