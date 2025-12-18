Encontraron muerto a un soldado voluntario del Ejército Argentino en su casa en Las Heras

El soldado identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida por su familia durante la tarde de este jueves en su domicilio.

Hallaron muerto a un soldado voluntario en su casa en Las Heras

El Ejército Argentino informó este jueves el fallecimiento del soldado voluntario Facundo Gabriel Lima, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza. El joven fue hallado sin vida en su casa ubicada en el departamento de Las Heras, en Mendoza.

Según indicaron desde el Ejército Argentino, el cuerpo fue encontrado por sus familiares alrededor de las 17:30 horas de este jueves. Tras el hallazgo, tomó intervención la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, que se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Desde la fuerza señalaron que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”.

En el comunicado, el Ejército Argentino expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima.