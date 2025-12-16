Encontraron una carta del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y se refuerza la principal hipótesis

La investigación por la muerte del soldado hallado sin vida en la Quinta de Olivos , residencia de Javier Milei , sumó en las últimas horas un elemento muy importante: una carta encontrada cerca del cuerpo que refuerza la hipótesis de que se trató de un suicidio, según confirmaron fuentes oficiales.

La misiva estaba dirigida a familiares y amigos y, de acuerdo a la información a la que accedió Noticias Argentinas, el joven manifestaba atravesar una situación económica compleja , con deudas que rondarían los dos millones de pesos con distintas entidades bancarias.

El soldado , identificado como Rodrigo Gómez , y oriundo de la provincia de Misiones, pertenecía al Escuadrón Chacabuco, que forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, encargado de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos.

El joven, de 21 años, fue hallado sin vida en la madrugada de este martes , mientras cumplía funciones de seguridad en el predio, pero como dejó de reportarse uno de sus compañeros fue a ver qué sucedía, y al llegar al lugar donde estaba destinado lo encontró con un disparo en la cabeza.

De inmediato se activaron los protocolos y los servicios del lugar constataron su deceso, según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se acercó hasta el lugar de los hechos y todas las hipótesis se encuentran bajo investigación, aunque los peritos estiman que se trató de un suicidio, lo que incluso fue remarcado en un comunicado de la Vocería Presidencial. De todas maneras, las causas se darán a conocer en las próximas horas, luego de la autopsia correspondiente.

La magistrada, además, dio intervención a las fuerzas federales “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”, consignaron las fuentes, las cuales agregaron: “Tenía deudas”.

Asimismo, custodios de la Quinta, el jefe de la seguridad residencial y personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Isidro trabajaron en la escena del hecho, y ratificaron que el soldado “Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”, un fusil FAL.

Comunicado oficial de la Vocería Presidencial

En tanto, desde la cuenta de X de la Vocería Presidencial se difundió un comunicado en el cual el gobierno expresaba sus condolencias a la familia, aunque el episodio no alteró la agenda del mandatario en sus tareas habituales en la Casa Rosada.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, señala la nota.

Además, se indica que “la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias. El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”.

Por otra parte, fuentes cercanas al entorno del mandatario indicaron que el lunes por la noche Gómez ya estaba en su puesto cuando Milei regresó a la Quinta tras su jornada de trabajo en la Casa Rosada.