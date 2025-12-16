Una camioneta protagonizó un accidente a la salida del túnel Potrerillos

Ocurrió en la noche de este martes. Piden precaución a quienes circulen por la zona.

En la noche de este martes, un accidente se registró en Potrerillos. En detalle, el hecho se registró a la salida del túnel Dique Potrerillos, Luján de Cuyo, que conecta con Cacheuta.

En plena Ruta 82, un vehículo quedó en medio de la calle. Según trascendió en una fotografía, que compartieron las autoridades, una camioneta protagonizó el siniestro y terminó de manera perpendicular a la calzada.

Además se observan daños visibles en el frente del rodado y en la barrera de hormigón de un costado. En la última hora se informó que "se encuentra obstruida media calzada".