16 de diciembre de 2025 - 19:40

Un ciudadano chileno intentó ingresar a Argentina con pasaporte falso y simuló un desmayo en Ezeiza

El hombre de 31 años había sido expulsado de Italia y fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto, tras intentar eludir el control migratorio.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El pasado lunes, un hombre de nacionalidad chilena intentó ingresar a la Argentina con un pasaporte falso luego de llegar al aeropuerto de Ezeiza. El sujeto intentó eludir los controles, fingió un desmayo y terminó siendo expulsado.

El hombre llegó al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza en un vuelo de la compañía ITA proveniente de Roma. Este ciudadano chileno, identificado posteriormente como Esteban Villagrán, de 31 años, intentó eludir el control de Migraciones dirigiéndose a una zona no permitida.

Villagrán venía desde Roma, ciudad de la que había sido expulsado luego de ser detenido por las autoridades italianas, mientras tramitaba un permiso de trabajo. Al ser capturado por la PSA a la altura del patio de valijas, el hombre se desvaneció, por lo que fue asistido por un equipo sanitario y trasladado al Hospital de Ezeiza para una evaluación médica.

No obstante, los médicos informaron al personal de la PSA que el hombre “había fingido el desmayo”, confirmando que su colapso era una actuación. Al verse descubierto, Villagrán dio su identidad y confesó ser chileno. Se constató que intentaba ingresar al país portando un pasaporte argentino apócrifo.

El hombre cuenta con antecedentes penales. Villagrán tiene un proceso abierto en Chile desde 2010 y una condena en Argentina de 2019 por tentativa de robo simple. Había vivido en el Conurbano bonaerense, en el partido de La Matanza, y fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de Capital Federal.

El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó el rechazo de su ingreso y su inmediata expulsión. Los mismos agentes de la PSA que lo atraparon lo custodiaron hasta que abordó un vuelo de JetSmart con destino a Santiago de Chile, donde quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de ese país.

