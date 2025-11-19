Volcó un camión en Los Caracoles chilenos: precaución por gran operativo en la ruta

Una chofer de nacionalidad brasileña, que viajaba sola, protagonizó el accidente. A pesar del impacto, la conductora se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron las primeras asistencias en el lugar.

Volcó un camión en Los Caraoles chilenos

Un incidente vial se registró este mediodía en Caracoles, específicamente en la Curva 2, donde las autoridades solicitaron circular con máxima precaución por la presencia de vehículos y personal trabajando en la zona.

Según la información preliminar, una chofer de nacionalidad brasileña, que viajaba sola, protagonizó el accidente. A pesar del impacto, la conductora se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron las primeras asistencias en el lugar.

Equipos de emergencia chilenos trabajan en la zona para garantizar la seguridad y normalizar el tránsito en este sector de alta montaña, donde las condiciones suelen ser complejas.

Se recomienda a quienes transiten por el paso mantenerse informados y respetar las indicaciones de Carabineros y personal vial.