Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas que murieron en el temporal

Cinco turistas murieron en el Parque Nacional Torres del Paine , en la región de Magallanes ( Chile ), luego de ser sorprendidos por una tormenta extrema mientras recorrían el Circuito Macizo Paine “O” , uno de los tramos más exigentes y remotos del parque.

El video del rescate de los jóvenes que nadaban en La Serena junto al sanjuanino desaparecido

El episodio ocurrió el lunes cerca del sector Los Perros , donde las condiciones meteorológicas cambiaron de manera abrupta y letal. Ya fueron identificadas las víctimas.

Según los primeros reportes, la tormenta generó ráfagas de hasta 193 km/h, acompañadas de nieve intensa y una visibilidad prácticamente nula. El terreno, ya complejo en condiciones normales, se volvió intransitable para los visitantes, que quedaron atrapados sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, confirmó la identidad de las víctimas. Se trata de Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, ambos de nacionalidad mexicana; Victoria Bond, ciudadana británica; y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein .

De acuerdo con antecedentes preliminares, Victoria Bond se desempeñaba como relacionista pública. La información fue divulgada por el noticiero T13.

Embed - Tragedia histórica: 5 turistas mueren en Torres del Paine | 24 Horas TVN Chile

Tras la localización de los cuerpos, los equipos de emergencia dieron por finalizada la etapa de búsqueda. Ahora, los esfuerzos se enfocan en asegurar el área, mantener las condiciones mínimas de seguridad y organizar la evacuación. En el operativo intervienen Carabineros, personal del Ejército y el comando de incidente, que coordinan la logística en terreno.

La Fiscalía autorizó el traslado de los restos humanos, y se proyecta que la evacuación aérea pueda realizarse durante el miércoles. Sin embargo, este procedimiento depende estrictamente de la evolución del clima, que continúa siendo hostil y cambiante, un factor que complicó tanto el rescate como el acceso de los equipos profesionales.

Torres del Paine es uno de los destinos de trekking más reconocidos del mundo, pero también uno de los entornos más desafiantes, con un clima capaz de variar en cuestión de minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1990883463764062467?s=20&partner=&hide_thread=false A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda,… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 18, 2025

El presidente chileno Gabriel Boric lamentó la tragedia y publicó en X: "Quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector".

"A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias", agregó.

Embed

Torres del Paine: el pedido de auxilio de las víctimas

La magnitud de la emergencia quedó reflejada en un mensaje que circuló el lunes por la noche en un grupo de Facebook, donde visitantes extranjeros publicaron un pedido desesperado bajo el título “PLEASE HELP”. Allí describían la crítica situación que se vivía en altura:

“Nos encontramos en el campamento Los Perros, en Torres del Paine. Hay gente que escaló el John Garner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente. Hay demasiada nieve y algunas personas están atoradas en el paso. Vientos muy fuertes, superiores a 193 km/h”.

Tragedia en Torres del Paine: un posteo en Facebook encendió una emergencia que dejó fallecidos, desaparecidos y un operativo complejo Tragedia en Torres del Paine: un posteo en Facebook encendió una emergencia que dejó fallecidos, desaparecidos y un operativo complejo

El mensaje continuaba: “Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas corren peligro de muerte debido a la situación actual”. Fue una de las últimas alertas públicas antes de que se confirmara la tragedia.