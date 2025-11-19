El video del rescate de los jóvenes que nadaban en La Serena junto al sanjuanino desaparecido

El argentino Alejandro Cabrera Iturriaga (17) lleva dos días desaparecido en aguas de la playa de Cuatro Esquinas. Estaba junto a sus primos, que salvaron su vida.

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años continúa sin interrupciones en las aguas del mar de La Serena, Chile, mientras se difundieron nuevas imágenes del rescate de los otros cuatro integrantes de la familia, de entre 12 y 22 años, que habían sido arrastrados por la corriente junto a él.

En los registros se observa cómo los chicos luchan entre las olas antes de ser auxiliados, mientras en la playa varias personas siguen la escena con preocupación.

El episodio ocurrió minutos antes de las 13 de este lunes, en el sector de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas, uno de los más concurridos en la región de Coquimbo. Las cinco personas, miembros de una familia sanjuanina que reside desde hace algunos años en Chile, ingresaron al mar en un horario no habilitado y fueron arrastradas por la fuerza de la marea.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Un ciclista que pasaba por la zona advirtió la situación y se lanzó al agua para iniciar el rescate, logrando sacar a cuatro de ellos. Poco después se sumó personal de la Armada para apoyar las maniobras y continuar con la búsqueda. Justamente, las imágenes del video muestran este último momento.

El quinto integrante del grupo, el argentino identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, no pudo ser rescatado y permanece aún desaparecido. Este martes, los equipos de emergencia mantienen un operativo intenso tanto en el mar como en la franja costera.