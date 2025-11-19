19 de noviembre de 2025 - 08:08

El video del rescate de los jóvenes que nadaban en La Serena junto al sanjuanino desaparecido

El argentino Alejandro Cabrera Iturriaga (17) lleva dos días desaparecido en aguas de la playa de Cuatro Esquinas. Estaba junto a sus primos, que salvaron su vida.

Rescate en La Serena

Foto:

Captura de video | Gentileza
Foto:

Gentileza / El Día
Foto:

Gentileza
Por Redacción Sociedad

Rescate en La Serena, Chile.

Qué se sabe del chico argentino desaparecido en La Serena: "De un mar tranquilo a uno violento"

Un argentino de 17 años fue arrastrado por el mar y está desaparecido en playa de La Serena, Chile

Buscan intensamente a un adolescente argentino que está desaparecido en Chile tras ser arrastrado por el mar

En los registros se observa cómo los chicos luchan entre las olas antes de ser auxiliados, mientras en la playa varias personas siguen la escena con preocupación.

El episodio ocurrió minutos antes de las 13 de este lunes, en el sector de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas, uno de los más concurridos en la región de Coquimbo. Las cinco personas, miembros de una familia sanjuanina que reside desde hace algunos años en Chile, ingresaron al mar en un horario no habilitado y fueron arrastradas por la fuerza de la marea.

Un ciclista que pasaba por la zona advirtió la situación y se lanzó al agua para iniciar el rescate, logrando sacar a cuatro de ellos. Poco después se sumó personal de la Armada para apoyar las maniobras y continuar con la búsqueda. Justamente, las imágenes del video muestran este último momento.

El quinto integrante del grupo, el argentino identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, no pudo ser rescatado y permanece aún desaparecido. Este martes, los equipos de emergencia mantienen un operativo intenso tanto en el mar como en la franja costera.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó en diálogo con radio Amanecer FM que el municipio sostiene un despliegue activo para asistir a la familia y colaborar con el operativo. “Estamos realizando todos los esfuerzos humanos. La autoridad marítima lidera las acciones con buques y helicópteros, mientras que nosotros hemos puesto a disposición drones y estamos trabajando en coordinación con Bomberos y con la comuna de Coquimbo. Estamos todos desplegados, tanto en mar como en tierra, para poder realizar la búsqueda en toda la costa”, señaló.

La jefa comunal remarcó además el acompañamiento a los familiares del adolescente desaparecido.

“Es una situación lamentable. Estamos apoyando a la familia, que es lo más importante en estos momentos”, afirmó.

También indicó que existe coordinación con el capitán de puerto para que los familiares puedan embarcarse en una barcaza si así lo desean, con el fin de seguir de cerca las tareas de rastreo. “Les vamos a entregar todo el apoyo necesario”, aseguró.

