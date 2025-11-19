19 de noviembre de 2025 - 11:55

El luminoso pueblito de Brasil con callejones floridos: un lugar encantador de arte, playa y calma

Playas transparentes, calles floridas y energía bohemia: es uno de los destinos más encantadores del litoral de Brasil para disfrutar este verano 2025.

Por Andrés Aguilera

Con más de veinte playas y un clima cálido todo el año en Brasil, Armação dos Búzios combina arte, elegancia costera y callejones floridos que invitan a caminar sin apuro. Este destino del litoral de Río de Janeiro es conocido por su ambiente luminoso, su mar calmo y su mezcla perfecta entre sofisticación y tranquilidad.

Calles floridas y un aire artístico único

Los callejones de Búzios son un sello distintivo: flores tropicales, murales coloridos y casas de madera que conservan la estética original del pequeño pueblo pesquero.

Al recorrerlos, cada rincón ofrece galerías, artesanías locales y cafés con terrazas que miran al mar.

image

La famosa Rua das Pedras concentra música, diseño independiente y una energía cosmopolita que convive con el espíritu simple del lugar.

Playas para todos los gustos

Con más de veinte playas, Búzios ofrece opciones para cada tipo de viajero. João Fernandes y Azeda son ideales para quienes buscan aguas calmas y transparentes.

Para los amantes del surf, Geribá es la más elegida por sus olas anchas y su ambiente relajado.

Praia da Tartaruga, de mar tibio, invita a nadar al atardecer, mientras que Ferradurinha es perfecta para hacer snorkel en un entorno íntimo y rodeado de vegetación.

Gastronomía, posadas y vida tranquila

Búzios cuenta con posadas boutique, hospedajes frente al mar y hoteles pequeños de estética rústica-chic.

Muchos alojamientos están rodeados de jardines floridos que completan la atmósfera romántica del pueblo.

La gastronomía destaca por los platos de pescado fresco, moquecas, pastas caseras y cocina mediterránea.

Por la noche, el centro se ilumina con luces cálidas y música suave, generando un ambiente perfecto para pasear en pareja o en familia.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, hay vuelos directos a Río de Janeiro, y desde allí se accede a Búzios en un traslado de dos a tres horas por la costa.

También existen servicios de buses turísticos y traslados privados que conectan directamente el aeropuerto con el pueblo.

Para quienes viajan en auto, el recorrido total ronda las 25 horas, cruzando por Uruguay y siguiendo rumbo al sudeste brasileño.

Checklist para disfrutar Búzios

  • Ambiente: callejones floridos, arte y calma.

  • Playas: João Fernandes, Azeda, Geribá y Tartaruga.

  • Gastronomía: pescados frescos y cocina mediterránea.

  • Acceso: vía Río + 2–3 horas de ruta.

  • Hospedaje: posadas boutique y hoteles rústico-chic.

En 2025, Búzios se reafirma como uno de los pueblitos más encantadores y luminosos de Brasil, ideal para quienes buscan arte, playa y tranquilidad en un escenario natural de película.

