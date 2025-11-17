Qué significa poner sal en la puerta de casa, según el Feng Shui

Quienes siguen la práctica milenaria y utilizan este recurso de la sal aseguran que no se trata únicamente de una cuestión simbólica, sino de un método usado desde hace siglos para regular el ambiente y la sensación de equilibrio en los espacios. La sal se transforma así en un elemento que cumple una función específica y que, según la filosofía milenaria china, debe aplicarse con intención clara y un modo particular de uso.
¿Qué significa tirar sal en la entrada del hogar?
El uso de sal como herramienta de purificación aparece en distintas culturas, pero en el Feng Shui adquiere un papel muy puntual al intervenir en la manera en que ingresa la energía al hogar.
La entrada es considerada un punto clave porque representa el lugar por donde se filtra todo lo que llega al interior. En este enfoque, la sal actúa como un filtro que captura aquello que se percibe como pesado o estancado.
La costumbre consiste en colocar una pequeña cantidad en un recipiente o bien solo un puñado sobre el suelo, pero siempre cerca de la entrada.
Se recomienda dejarla durante un tiempo limitado y luego despejar el area de este ingrediente por completo.
Con este gesto se busca favorecer el flujo armónico del Chi, evitar acumulación energética y reforzar la sensación de protección cotidiana.
Cómo se utiliza y qué efectos se le atribuyen dentro de la casa
Para aplicar este recurso sin romper la lógica del Feng Shui se sugiere mantener la entrada libre, ordenada y acompañar la presencia de la sal con una intención clara, ya que la disciplina afirma que el ambiente responde a la energía del pensamiento.
La recomendación es emplear sal gruesa o marina, dado que se le atribuye un efecto más intenso para atraer limpieza simbólica.
Colocar la sal en un pequeño plato, ya sea en un puñado, detrás de una maceta o cerca del marco de la puerta, permite que cumpla su función sin llamar la atención.
Después de un día o unos pocos días, se retira por completo y se arroja lejos del hogar para dar por finalizada la renovación energética.
Además de su papel purificador, esta filosofía menciona que contribuye a generar sensación de liviandad en el ambiente, fortalece la claridad mental y acompaña procesos de reorganización en momentos de cambios importantes.
Aunque no actúa como un talismán ni reemplaza acciones concretas como mejorar el orden y la ventilación, se considera un complemento que sostiene el equilibriogeneral.
La sal en la entrada del hogar puede convertirse en un gesto habitual por su simpleza y por el simbolismo que contiene. Por eso, el Feng Shui lo entiende como un recurso para filtrar energías densas y apoyar la circulación armónica del Chi.