Qué significa poner sal en la puerta de casa, según el Feng Shui

La costumbre de dejar un puñado de sal cerca de la entrada genera curiosidad, pero tiene un propósito beneficioso en el hogar según el Feng Shui.

Sus efectos son simbólicos y siguiendo los pasos del Feng Shui, se perciben cambios en la atmósfera general de la casa.

En distintas casas se repite un ritual sencillo que llama la atención. Tirar sal frente a la puerta de entrada genera interrogantes sobre su impacto en la energía que circula hacia el interior. Aunque parezca solo una tradición, hay una explicación concreta que el Feng Shui explica.

Quienes siguen la práctica milenaria y utilizan este recurso de la sal aseguran que no se trata únicamente de una cuestión simbólica, sino de un método usado desde hace siglos para regular el ambiente y la sensación de equilibrio en los espacios. La sal se transforma así en un elemento que cumple una función específica y que, según la filosofía milenaria china, debe aplicarse con intención clara y un modo particular de uso.

¿Qué significa tirar sal en la entrada del hogar? El uso de sal como herramienta de purificación aparece en distintas culturas, pero en el Feng Shui adquiere un papel muy puntual al intervenir en la manera en que ingresa la energía al hogar.

La entrada es considerada un punto clave porque representa el lugar por donde se filtra todo lo que llega al interior. En este enfoque, la sal actúa como un filtro que captura aquello que se percibe como pesado o estancado.

La entrada es considerada un punto clave porque representa el lugar por donde se filtra todo lo que llega al interior. En este enfoque, la sal actúa como un filtro que captura aquello que se percibe como pesado o estancado. La costumbre consiste en colocar una pequeña cantidad en un recipiente o bien solo un puñado sobre el suelo, pero siempre cerca de la entrada.

Se recomienda dejarla durante un tiempo limitado y luego despejar el area de este ingrediente por completo. Con este gesto se busca favorecer el flujo armónico del Chi, evitar acumulación energética y reforzar la sensación de protección cotidiana.

Cómo se utiliza y qué efectos se le atribuyen dentro de la casa Para aplicar este recurso sin romper la lógica del Feng Shui se sugiere mantener la entrada libre, ordenada y acompañar la presencia de la sal con una intención clara, ya que la disciplina afirma que el ambiente responde a la energía del pensamiento.