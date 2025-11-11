11 de noviembre de 2025 - 21:46

Cómo atraer la riqueza a partir de la fecha 11/11, según el Feng Shui

La repetición de este número tiene un simbolismo especial en el Feng Shui. A partir de este día la atracción del dinero puede mejorar.

El Feng Shui aclara que no se busca un efecto inmediato o mágico, sino establecer un enfoque personal que acompañe las acciones posteriores.

Por Lucas Vasquez

Esta filosofía milenaria China explica que a partir de esta fecha se puede ajustar el flujo energético dentro del hogar y favorecer la llegada de nuevas posibilidades. No se trata de practicar rituales complejos ni prácticas difíciles de sostener, sino de estrategias simples que buscan armonizar el entorno. La clave está en cómo se prepara el espacio y en la intención que se proyecta.

Qué representa la fecha 11/11 en la energía del Feng Shui

En la filosofía del Feng Shui, los números no solo son valores matemáticos, sino que actúan principalmente como símbolos que acompañan la energía de los espacios y las personas.

  • El número 1 se relaciona con comienzos, decisión y enfoque. Cuando aparece repetido, como ocurre el 11/11, se interpreta como una señal de apertura hacia nuevas posibilidades o una invitación a tomar acción sobre lo que se desea atraer.
  • Este enfoque no es exclusivo del Feng Shui: también en la numerología, el 11 se considera un número maestro, asociado a intuición y claridad interna.
  • Cuando se presenta en fecha doble, algunos lo interpretan como un momento propicio para revisar hábitos, renovar objetivos o establecer una dirección más consciente.
  • Por eso, lo importante de esta práctica es reconocer que la transformación no surge únicamente de la fecha, sino de cómo se acompaña con actos concretos en el día a día.

El Feng Shui sugiere observar los ambientes del hogar para identificar estancamientos: acumulación, desorden o espacios poco iluminados pueden afectar el estado energético y emocional.

Cómo usar el 11/11 para atraer dinero y buenas energías

Atraer prosperidad no se trata de incorporar objetos específicos, sino de crear condiciones que permitan que la energía fluya sin interrupciones.

  • Una recomendación común en Feng Shui es prestar atención al sector relacionado con la abundancia, que suele ubicarse en la esquina más alejada a la izquierda desde la entrada principal de la casa. En ese espacio se pueden colocar plantas sanas, como potus o palo de agua, objetos de color verde o dorado y mantener siempre la superficie limpia y ordenada.
  • La claridad en la intención es fundamental: algunas personas eligen anotar aquello que quieren atraer en un papel, mantenerlo en un lugar especial o simplemente repetir la intención mentalmente a partir del 11 de noviembre.
La fecha 11/11 puede ser el inicio de una oportunidad para detenerse, observar el entorno y decidir qué cambios podrían mejorar el equilibrio económico personal y el del hogar. Más allá del simbolismo, lo valioso es la intención y la posibilidad de iniciar un ciclo con mayor claridad.

