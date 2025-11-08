Dónde colocar velas encendidas en casa para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Las velas suelen prenderse en el ambiente por su aroma, pero existe una ubicación específica dentro del hogar que, según el Feng Shui, atrae la buena suerte.

Encender una vela puede parecer un gesto simple, pero en algunas prácticas tradicionales tiene un significado más profundo. Según el Feng Shui, la posición de ciertos objetos influye en el movimiento de la energía en casa. Por eso, se considera que prender velas en un área concreta podría atraer bienestar y fortalecer la atracción de la buena suerte.

Según la corriente milenaria, no se utiliza cualquier vela ni se ubica en cualquier lugar. La elección del sector del hogar está relacionada con el llamado Mapa Bagua, una guía que señala zonas energéticas. Dentro de esa estructura, existe un área asociada al reconocimiento, la claridad y la buena fortuna. Encender una vela allí se interpreta como un impulso a la energía positiva.

Este espacio es conocido por estar vinculado al elemento fuego, por lo que colocar velas allí tendría sentido tanto simbólico como energético.

La idea es que el fuego potencie cualidades como la vitalidad, el entusiasmo y la claridad de objetivos.

Para ubicar este sector, se puede trazar el plano de la casa y orientar la entrada principal como referencia. El área del sur puede encontrarse en el living, pasillo o comedor dependiendo de la distribución.

No se busca encender velas continuamente, sino hacerlo en momentos específicos donde se desee reforzar intención, agradecimiento o concentración.

Además, es habitual elegir velas de colores cálidos como naranja, rojo o durazno, evitando aromas demasiado intensos. La presencia de velas en este sector ayuda a crear un ambiente más cálido y centrado, lo que puede influir en la percepción emocional del espacio.

Encender velas en el sector sur puede formar parte de una rutina diaria o semanal, dependiendo del estilo de vida.