Dónde colocar velas encendidas en casa para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Encender una vela puede parecer un gesto simple, pero en algunas prácticas tradicionales tiene un significado más profundo. Según el Feng Shui, la posición de ciertos objetos influye en el movimiento de la energía en casa. Por eso, se considera que prender velas en un área concreta podría atraer bienestar y fortalecer la atracción de la buena suerte.
Según la corriente milenaria, no se utiliza cualquier vela ni se ubica en cualquier lugar. La elección del sector del hogar está relacionada con el llamado Mapa Bagua, una guía que señala zonas energéticas. Dentro de esa estructura, existe un área asociada al reconocimiento, la claridad y la buena fortuna. Encender una vela allí se interpreta como un impulso a la energía positiva.
Dónde se recomienda colocarlas y qué representa ese sector, según el Feng Shui
Según la filosofía milenaria China, el sector que se relaciona con la buena suerte y la proyección personal es la zona del sur dentro del hogar.
Este espacio es conocido por estar vinculado al elemento fuego, por lo que colocar velas allí tendría sentido tanto simbólico como energético.
La idea es que el fuego potencie cualidades como la vitalidad, el entusiasmo y la claridad de objetivos.
Para ubicar este sector, se puede trazar el plano de la casa y orientar la entrada principal como referencia. El área del sur puede encontrarse en el living, pasillo o comedor dependiendo de la distribución.
No se busca encender velas continuamente, sino hacerlo en momentos específicos donde se desee reforzar intención, agradecimiento o concentración.
Además, es habitual elegir velas de colores cálidos como naranja, rojo o durazno, evitando aromas demasiado intensos.
La presencia de velas en este sector ayuda a crear un ambiente más cálido y centrado, lo que puede influir en la percepción emocional del espacio.
Cuándo encenderlas y qué cuidados debemos tener en el ambiente
Encender velas en el sector sur puede formar parte de una rutina diaria o semanal, dependiendo del estilo de vida.
Algunas personas las prenden al comenzar la mañana para reforzar claridad y energía; otras lo prefieren al atardecer para favorecer la calma.
Esta práctica milenaria sugiere que al encender una vela se acompañe normalmente de respiraciones profundas o una breve pausa de silencio.
Se recomienda hacerlo siempre de manera segura
Evitar dejarlas encendidas sin supervisión, ubicarlas lejos de cortinas, papeles o fibras naturales.
Un portavelas de base amplia puede ser suficiente para proteger la superficie.
También se aconseja mantener el sector ventilado para que el aire circule de forma equilibrada y no se concentre el humo.
Encender velas no solo ilumina un espacio, sino que puede convertirse en un signo de enfoque y calma. Según el Feng Shui, hacerlo en el sector sur de la casa ayuda a reforzar energías positivas vinculadas con el bienestar, la claridad y la proyección personal.