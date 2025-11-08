8 de noviembre de 2025 - 17:19

Dónde colocar velas encendidas en casa para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Las velas suelen prenderse en el ambiente por su aroma, pero existe una ubicación específica dentro del hogar que, según el Feng Shui, atrae la buena suerte.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Encender una vela puede parecer un gesto simple, pero en algunas prácticas tradicionales tiene un significado más profundo. Según el Feng Shui, la posición de ciertos objetos influye en el movimiento de la energía en casa. Por eso, se considera que prender velas en un área concreta podría atraer bienestar y fortalecer la atracción de la buena suerte.

Según la corriente milenaria, no se utiliza cualquier vela ni se ubica en cualquier lugar. La elección del sector del hogar está relacionada con el llamado Mapa Bagua, una guía que señala zonas energéticas. Dentro de esa estructura, existe un área asociada al reconocimiento, la claridad y la buena fortuna. Encender una vela allí se interpreta como un impulso a la energía positiva.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Dónde se recomienda colocarlas y qué representa ese sector, según el Feng Shui

Según la filosofía milenaria China, el sector que se relaciona con la buena suerte y la proyección personal es la zona del sur dentro del hogar.

  • Este espacio es conocido por estar vinculado al elemento fuego, por lo que colocar velas allí tendría sentido tanto simbólico como energético.
  • La idea es que el fuego potencie cualidades como la vitalidad, el entusiasmo y la claridad de objetivos.
  • Para ubicar este sector, se puede trazar el plano de la casa y orientar la entrada principal como referencia. El área del sur puede encontrarse en el living, pasillo o comedor dependiendo de la distribución.
  • No se busca encender velas continuamente, sino hacerlo en momentos específicos donde se desee reforzar intención, agradecimiento o concentración.
  • Además, es habitual elegir velas de colores cálidos como naranja, rojo o durazno, evitando aromas demasiado intensos.

La presencia de velas en este sector ayuda a crear un ambiente más cálido y centrado, lo que puede influir en la percepción emocional del espacio.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Cuándo encenderlas y qué cuidados debemos tener en el ambiente

Encender velas en el sector sur puede formar parte de una rutina diaria o semanal, dependiendo del estilo de vida.

  • Algunas personas las prenden al comenzar la mañana para reforzar claridad y energía; otras lo prefieren al atardecer para favorecer la calma.
  • Esta práctica milenaria sugiere que al encender una vela se acompañe normalmente de respiraciones profundas o una breve pausa de silencio.

Se recomienda hacerlo siempre de manera segura

  • Evitar dejarlas encendidas sin supervisión, ubicarlas lejos de cortinas, papeles o fibras naturales.
  • Un portavelas de base amplia puede ser suficiente para proteger la superficie.
  • También se aconseja mantener el sector ventilado para que el aire circule de forma equilibrada y no se concentre el humo.
Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Al incorporar las velas con respeto y cuidado, el ambiente puede sentirse más cálido y armónico.

Encender velas no solo ilumina un espacio, sino que puede convertirse en un signo de enfoque y calma. Según el Feng Shui, hacerlo en el sector sur de la casa ayuda a reforzar energías positivas vinculadas con el bienestar, la claridad y la proyección personal.

