3 de noviembre de 2025 - 09:44

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas exclusivas y diferentes

Estudios en psicología del color explican qué tonos transmiten originalidad y distinción. Descubrí cuáles son los tres colores preferidos.

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas exclusivas y diferentes
Por Andrés Aguilera

La psicología del color analiza cómo las tonalidades influyen en la percepción social y en la identidad personal. En recientes investigaciones sobre la relación entre color y personalidad, los expertos detectaron tres tonos que predominan entre quienes buscan diferenciarse con estilo, sin perder autenticidad ni equilibrio emocional.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas seguras de si mismas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas seguras de sí mismas

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas atractivas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas atractivas

Por Andrés Aguilera

El violeta: creatividad y sofisticación

image

El color violeta se asocia con la intuición, la imaginación y el pensamiento original. En psicología, se lo vincula a personas que valoran la autoexpresión y la búsqueda de significado.

No es casualidad que muchos artistas y líderes creativos lo elijan como parte de su imagen personal.

El verde oscuro: equilibrio y elegancia natural

image

Los tonos de verde profundo reflejan armonía, confianza y madurez emocional. Estudios sobre percepción visual sostienen que este color transmite serenidad y exclusividad.

En el vestir o en los espacios personales, sugiere sofisticación sin ostentación, ideal para quienes buscan destacarse de manera discreta.

El gris grafito: discreción con poder

image

Aunque parezca un tono neutro, el gris grafito comunica control, inteligencia y singularidad. En contextos psicológicos se asocia a personas que prefieren la sutileza y la independencia.

Según investigaciones del Journal of Color Research, quienes lo eligen suelen proyectar autoridad tranquila y gusto refinado.

Usar los colores con propósito

Combinar estos tres tonos puede potenciar una imagen auténtica y equilibrada. La clave está en comprender qué emociones despiertan y cómo refuerzan la autoimagen.

No se trata de seguir una moda, sino de usar la psicología del color para expresar lo que nos hace realmente únicos y diferentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sigmund Freud y Carl Jung.

Carl Gustav Jung: las razones de su distanciamiento de Sigmund Freud

Por Antonio Las Heras
La claridad emocional se trabaja y puede desarrollarse con acompañamiento profesional para construir relaciones más saludables y respetuosas entre personas.

Las 5 frases típicas que destacan a una persona inestable emocionalmente y que siempre pasan desapercibidas

Por Redacción
que dice de una persona que evita las reuniones familiares, segun la psicologia

Qué dice de una persona que evita las reuniones familiares, según la psicología

Por Daniela Leiva
Estos colores son los que la psicología entiende que son los que usan las personas con hipocresía.

No es el amarillo: estos son los colores que la psicología le asigna a las personas hipócritas

Por Alejo Zanabria