30 de octubre de 2025 - 12:30

No es el amarillo: estos son los colores que la psicología le asigna a las personas hipócritas

La hipocresía no solo se observa en la acción, sino también en la forma en que alguien construye su imagen social para mantener una apariencia moral ante los demás.

Estos colores son los que la psicología entiende que son los que usan las personas con hipocresía.

Por Alejo Zanabria

La hipocresía no solo se observa en la acción, sino también en la forma en que alguien construye su imagen social para mantener una apariencia moral ante los demás. La hipocresía se entiende como la práctica de afirmar tener ciertos valores o principios morales y luego actuar en contra de ellos. En otras palabras, ocurre cuando una persona condena una conducta que después reproduce.

De acuerdo con un artículo del portal Straight Talk Counseling, este comportamiento suele estar relacionado con la disonancia cognitiva, un mecanismo psicológico que permite justificar o minimizar las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace.

Estos colores son los que la psicología entiende que son los que usan las personas con hipocresía.

Bajo este enfoque, la hipocresía no solo se observa en la acción, sino también en la forma en que alguien construye su imagen social para mantener una apariencia moral ante los demás.

¿La psicología del color puede revelar a una persona hipócrita?

La psicología del color estudia cómo los tonos influyen en las emociones y comportamientos humanos. Según investigaciones publicadas en la revista Frontiers in Psychology, los colores pueden alterar la percepción que tenemos de una persona:

  • El rojo se asocia con la energía, la dominancia y la alerta.
  • El gris se vincula con la neutralidad, la prudencia y el deseo de pasar desapercibido.
Estos colores son los que la psicología entiende que son los que usan las personas con hipocresía.

Por su parte, el portal VeryWell Mind advierte que la psicología del color carece de una base científica completamente sólida y que los significados del color cambian según el contexto cultural o personal.

Hasta ahora, no existe evidencia científica que relacione directamente los colores con la hipocresía. Los estudios sobre este comportamiento se centran más en los mecanismos mentales y sociales que llevan a una persona a mostrarse moralista mientras actúa de manera opuesta.

