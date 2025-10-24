24 de octubre de 2025 - 11:11

No es el negro: estos son los colores que la psicología le asigna a las personas más elegantes

La psicología del color analizó las personalidades y los colores para asignar dos tonalidades que van muy bien con las personas más elegantes.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

No caben dudas de que cuando nos cruzamos con alguien, lo primero que llama la atención es su apariencia. Desde su pelo, su sonrisa, ropa o incluso su mirada.

Colores
Si algo no escapa al ojo humano es la ropa, esto puede provocar diferentes reacciones en nuestra mente y el color que usa alguien al vestir es capaz de provocar ciertas sensaciones y transmitir cualidades o incluso rasgos de la personalidad.

Ante esta situación es que te vamos a contar sobre el color que eligen las personas que son más elegantes. Estos tonos son los que despiertan reacciones en la mente.

Colores
¿Qué colores elige una persona elegante?

La psicología del color ha sido estudiada y continúa siéndolo por diferentes profesionales y, según la información disponible a día de hoy, los tres colores que utiliza la gente elegante son los siguientes:

  • Blanco

Uno de los colores es el blanco que es la pureza por excelencia. Además también está asociado con la limpieza, conocimiento y frescura, lo cual acompaña a la elegancia, pero también puede tener una connotación de querer mostrar perfección.

Es un color ideal para cuando se quiere transmitir transparencia, objetividad y honestidad con nuestra ropa.

Colores
  • Azul marino

Por otro lado, tenemos el azul marino que se relaciona con la confianza y la estabilidad emocional, induciendo a la calma y la seguridad, algo que puede ayudar a proyectar elegancia.

De acuerdo a la psicología también se relaciona con el respeto y la credibilidad por lo que es muy utilizado en el ámbito de los negocios.

