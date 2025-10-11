Los tres colores que hacen ver más pequeño cualquier rincón de la casa

Elegir los tonos equivocados en paredes y muebles puede reducir visualmente los ambientes. Estos colores son los que no deberías usar en tu hogar.

Estos son los colores que parecen achicar los espacios del hogar.

El color es un recurso clave en la decoración de interiores y puede transformar por completo la percepción de un espacio. Algunos tonos generan amplitud y luminosidad, mientras que otros producen el efecto contrario. Identificar cuales son los colores que restan metros visuales resulta esencial para quienes desean ambientes equilibrados y más confortables en el hogar.

Algunos especialistas en diseño de interiores coinciden en que ciertos colores intensos y oscuros absorben la luz y hacen que los espacios se perciban más reducidos. Esto ocurre porque limitan la sensación de profundidad y provocan un ambiente cerrado. Reconocer estos tonos ayuda a evitarlos en áreas pequeñas y a elegir alternativas que amplíen el entorno.

Negro Si bien aporta elegancia, en habitaciones con poca luz natural genera un efecto asfixiante que limita la amplitud. Por eso los expertos sugieren usarlo solo en detalles decorativos o combinaciones puntuales y no como tono predominante en paredes o techos.

Rojo en tonos oscuros Aunque transmite energía, en superficies grandes produce una saturación que reduce la sensación de aire y amplitud. Al utilizarlo en dormitorios o salas pequeñas, el entorno se percibe más cerrado y puede incluso alterar el descanso, por lo que conviene aplicarlo en pequeñas dosis.

Marrón Su carácter cálido puede resultar cómodo, pero en ambientes con dimensiones reducidas provoca un efecto pesado. Los decoradores recomiendan combinarlo con gamas más claras o usarlo únicamente en muebles y accesorios para equilibrar su influencia sin perder comodidad.

