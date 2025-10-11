Deliciosos criollitos salados para acompañar tus picadas, usando solo una zanahoria y medio zapallo

Al momento de decidir qué vamos a comer durante las picadas del almuerzo o la cena, lo cierto es que podemos hacer uso de distintos alimentos que, en combinación con otros ingredientes o sabores, nos brinden una auténtica experiencia culinaria para una o más personas.
Muchos de ellos, claro está, también son de lo más versátiles al punto tal que también pueden ser una grandiosa opción a la hora de desayunar o merendar, como los criollitos.
Receta
Estas son las recetas que rinden mucho, con pocos ingredientes.
Si querés una versión distinta de los clásicos criollitos de grasa, podés preparar unos a partir del uso de algunos vegetales, como la zanahoria y el zucchini, y preparar una alternativa igual de exquisita.
Aquí te compartimos todos los detalles en relación con los ingredientes implicados en esta receta, y también el paso a paso que tenés que seguir para resolver qué degustar en esta jornada, sin importar el momento del día.