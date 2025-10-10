Tarta de zapallitos con un toque especial: una versión liviana y deliciosa para todos los días

En el mundo de las recetas simples y saludables, la tarta de zapallitos ocupa un lugar destacado. Es una preparación que se adapta a cualquier momento del día y permite disfrutar de un plato casero lleno de sabor. Su versión liviana la convierte en una aliada perfecta para una alimentación equilibrada en el hogar.
Además, los zapallitos son un ingrediente económico y versátil que combina con múltiples sabores. Aportan agua, fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el magnesio, lo que los vuelve ideales para quienes buscan mantener una buena nutrición sin resignar gusto ni saciedad.
Una tarta saludable y casera que une recetas, cocina, hogar y nutrición.
Cómo preparar una tarta de zapallitos liviana
Para esta receta, se necesitan ingredientes simples y frescos:
3 zapallitos medianos
1 cebolla
2 huevos
3 cucharadas de queso untable o ricota
1 cucharada de avena o pan rallado
1 tapa de masa integral para tarta
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
En una sartén, rehogá la cebolla con apenas unas gotas de aceite hasta que esté transparente. Luego agregá los zapallitos cortados en cubos pequeños y cociná unos minutos hasta que se ablanden. Dejalos enfriar y mezclalos con los huevos, el queso y la avena.
Colocá la mezcla sobre la masa en una tartera y cociná al horno medio durante 30 a 35 minutos, hasta que se dore ligeramente.
Un toque especial para potenciar el sabor
El secreto de esta tarta de zapallitos está en el toque final: agregar un poco de queso rallado o semillas de girasol antes de hornear. Esto no solo mejora la textura, sino que aporta proteínas, grasas saludables y un sabor irresistible.
Esta opción liviana y casera se adapta a toda la familia, se puede comer caliente o fría, y representa la combinación ideal entre recetas prácticas, buena nutrición y el placer de cocinar en casa.