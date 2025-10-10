Tarta de zapallitos con un toque especial: una versión liviana y deliciosa para todos los días

En el mundo de las recetas simples y saludables, la tarta de zapallitos ocupa un lugar destacado. Es una preparación que se adapta a cualquier momento del día y permite disfrutar de un plato casero lleno de sabor. Su versión liviana la convierte en una aliada perfecta para una alimentación equilibrada en el hogar .

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de limón saludables en pocos minutos

Además, los zapallitos son un ingrediente económico y versátil que combina con múltiples sabores. Aportan agua, fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el magnesio, lo que los vuelve ideales para quienes buscan mantener una buena nutrición sin resignar gusto ni saciedad.

Para esta receta , se necesitan ingredientes simples y frescos:

Una tarta saludable y casera que une recetas, cocina, hogar y nutrición.

En una sartén, rehogá la cebolla con apenas unas gotas de aceite hasta que esté transparente. Luego agregá los zapallitos cortados en cubos pequeños y cociná unos minutos hasta que se ablanden. Dejalos enfriar y mezclalos con los huevos, el queso y la avena.

Colocá la mezcla sobre la masa en una tartera y cociná al horno medio durante 30 a 35 minutos, hasta que se dore ligeramente.

Un toque especial para potenciar el sabor

El secreto de esta tarta de zapallitos está en el toque final: agregar un poco de queso rallado o semillas de girasol antes de hornear. Esto no solo mejora la textura, sino que aporta proteínas, grasas saludables y un sabor irresistible.

image Una tarta saludable y casera que une recetas, cocina, hogar y nutrición.

Esta opción liviana y casera se adapta a toda la familia, se puede comer caliente o fría, y representa la combinación ideal entre recetas prácticas, buena nutrición y el placer de cocinar en casa.