No tires la escaleras viejas que tenés en casa, porque son un tesoro: qué se puede hacer con ellas

Si te interesa el reciclaje, buscás trucos simples y amás las manualidades, no tires esa escalera de madera vieja que tenés arrumbada. Hoy te muestro cómo convertirla en cinco ideas creativas para darle un aire nuevo a tu casa. Vas a sorprenderte con todo lo que podés hacer.
Materiales necesarios
- Escalera de madera vieja.
- Lija y pintura (opcional)
- Tornillos, tuercas y arandelas.
- Tablas de madera (para baldas, estantes o superficies).
- Colgadores o ganchos (según el proyecto).
- Taladro y destornillador.
- Protector para madera (si va en ambientes húmedos).
Reciclaje
Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.
Con estos materiales ya podés arrancar a transformar tu escalera.
- Cortá la escalera por la mitad para tener dos piezas laterales.
- Armá dos tablas iguales: una va como encimera y otra como estante superior.
- Usá tornillos y arandelas para unir las tablas a las patas laterales.
- Lijá y pintá si querés darle un toque más personal.
Vas a lograr un escritorio original, perfecto para tu espacio de trabajo en casa.
2. Hacete un perchero único con trucos simples
- Lijá y pintá la escalera con el color que más te guste.
- Colocá colgadores en los peldaños.
- Apoyala contra la pared en la entrada de casa.
Listo: ahora tenés un perchero creativo que no solo es práctico, sino que también decora.
3. Transformala en un toallero reciclado para el baño
- Limpiá bien la escalera y aplicale un protector para madera.
- Si querés, pintala de un color que combine con tu baño.
- Apoyala cerca de la ducha o el lavamanos y colgá ahí las toallas.
Es ideal para baños chicos porque no ocupa espacio y queda súper canchero.
4. Creá una estantería con manualidades fáciles
- Asegurate de que los peldaños sean anchos para funcionar como estantes.
- Lijá bien toda la estructura.
- Apoyala contra la pared y usala para poner libros, plantas o decoraciones.
Es una manera original de sumar almacenaje reciclado a cualquier ambiente.
