No tires la escaleras viejas que tenés en casa, porque son un tesoro: qué se puede hacer con ellas

Con estas ideas de reciclaje, vas a poder llenar tu casa de objetos originales, sustentables y hechos por vos mismo.

Si te interesa el reciclaje, buscás trucos simples y amás las manualidades, no tires esa escalera de madera vieja que tenés arrumbada. Hoy te muestro cómo convertirla en cinco ideas creativas para darle un aire nuevo a tu casa. Vas a sorprenderte con todo lo que podés hacer.

Materiales necesarios Escalera de madera vieja.

vieja. Lija y pintura (opcional)

(opcional) Tornillos , tuercas y arandelas .

, y . Tablas de madera (para baldas, estantes o superficies).

(para baldas, estantes o superficies). Colgadores o ganchos (según el proyecto).

o (según el proyecto). Taladro y destornillador .

Taladro y destornillador. Protector para madera (si va en ambientes húmedos). Con estos materiales ya podés arrancar a transformar tu escalera.

1. Convertí tu escalera en un escritorio reciclado Paso a paso:

Cortá la escalera por la mitad para tener dos piezas laterales. Armá dos tablas iguales: una va como encimera y otra como estante superior. Usá tornillos y arandelas para unir las tablas a las patas laterales. Lijá y pintá si querés darle un toque más personal. Vas a lograr un escritorio original, perfecto para tu espacio de trabajo en casa.

2. Hacete un perchero único con trucos simples Lijá y pintá la escalera con el color que más te guste. Colocá colgadores en los peldaños. Apoyala contra la pared en la entrada de casa. Listo: ahora tenés un perchero creativo que no solo es práctico, sino que también decora.

3. Transformala en un toallero reciclado para el baño Limpiá bien la escalera y aplicale un protector para madera. Si querés, pintala de un color que combine con tu baño. Apoyala cerca de la ducha o el lavamanos y colgá ahí las toallas. Es ideal para baños chicos porque no ocupa espacio y queda súper canchero. 4. Creá una estantería con manualidades fáciles Asegurate de que los peldaños sean anchos para funcionar como estantes. Lijá bien toda la estructura. Apoyala contra la pared y usala para poner libros, plantas o decoraciones. Es una manera original de sumar almacenaje reciclado a cualquier ambiente.