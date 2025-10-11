11 de octubre de 2025 - 08:54

No tires la escaleras viejas que tenés en casa, porque son un tesoro: qué se puede hacer con ellas

Con estas ideas de reciclaje, vas a poder llenar tu casa de objetos originales, sustentables y hechos por vos mismo.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Si te interesa el reciclaje, buscás trucos simples y amás las manualidades, no tires esa escalera de madera vieja que tenés arrumbada. Hoy te muestro cómo convertirla en cinco ideas creativas para darle un aire nuevo a tu casa. Vas a sorprenderte con todo lo que podés hacer.

Leé además

la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas inteligentes

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas inteligentes

Por Andrés Aguilera
Cómo maneja cada uno de los signos del zodíaco su soedad.

El signo que más disfruta de la soledad y el que más necesita compañía

Por Ignacio Alvarado

Materiales necesarios

  • Escalera de madera vieja.
  • Lija y pintura (opcional)
  • Tornillos, tuercas y arandelas.
  • Tablas de madera (para baldas, estantes o superficies).
  • Colgadores o ganchos (según el proyecto).
  • Taladro y destornillador.
  • Protector para madera (si va en ambientes húmedos).
Reciclaje
Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Con estos materiales ya podés arrancar a transformar tu escalera.

1. Convertí tu escalera en un escritorio reciclado

Paso a paso:

  1. Cortá la escalera por la mitad para tener dos piezas laterales.
  2. Armá dos tablas iguales: una va como encimera y otra como estante superior.
  3. Usá tornillos y arandelas para unir las tablas a las patas laterales.
  4. Lijá y pintá si querés darle un toque más personal.

Vas a lograr un escritorio original, perfecto para tu espacio de trabajo en casa.

2. Hacete un perchero único con trucos simples

  1. Lijá y pintá la escalera con el color que más te guste.
  2. Colocá colgadores en los peldaños.
  3. Apoyala contra la pared en la entrada de casa.

Listo: ahora tenés un perchero creativo que no solo es práctico, sino que también decora.

3. Transformala en un toallero reciclado para el baño

  1. Limpiá bien la escalera y aplicale un protector para madera.
  2. Si querés, pintala de un color que combine con tu baño.
  3. Apoyala cerca de la ducha o el lavamanos y colgá ahí las toallas.

Es ideal para baños chicos porque no ocupa espacio y queda súper canchero.

Reciclaje
Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

4. Creá una estantería con manualidades fáciles

  1. Asegurate de que los peldaños sean anchos para funcionar como estantes.
  2. Lijá bien toda la estructura.
  3. Apoyala contra la pared y usala para poner libros, plantas o decoraciones.

Es una manera original de sumar almacenaje reciclado a cualquier ambiente.

Reciclaje
Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos son los colores que parecen achicar los espacios del hogar.

Los tres colores que hacen ver más pequeño cualquier rincón de la casa

Por Alejo Zanabria
Este nuevo invento, suplanta para siempre los cepillos de dientes tradicionales.

Adiós al cepillo tradicional: la nueva tendencia para limpiarte los dientes que lo sustituirá

Por Alejo Zanabria
Estas son las recetas que rinden mucho, con pocos ingredientes.

Deliciosos criollitos salados para acompañar tus picadas, usando solo una zanahoria y medio zapallo

Por Alejo Zanabria
Las 3 Plantas clave que debés sembrar en Octubre

Las 3 plantas clave que debés sembrar en Octubre

Por Redacción